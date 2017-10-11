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11.10.2017 11:54
5 Комментариев

Что за флаги в гости к нам

Минувшей ночью практически определился список тех команд и тех героев, которые совершенно точно приедут в Россию (и, возможно, – в Петербург) на чемпионат мира по футболу. Криштиану, Месси, сборная Исландии и сербские братушки – «Фонтанка» выделила основные сюжеты.
Что за флаги в гости к нам

С Криштиано и с Месси. И с Паредесом 

Во вторник сборная Португалии спокойно обыграла Швейцарию. Чемпионы Европы – 2016 уже были в России на Кубке конфедераций. В Казани Криштиану Роналду ждали фанаты у отеля почти сутки. Надо отдать должное одному из двух лучших футболистов планеты – к любителям футбола он вышел. 

Отборочный цикл у сборной, за которую играет второй лучший футболист планеты, вышел отвратительным, и в игре против Эквадора Аргентина должна была только побежать. Понятно, что в Петербурге свои ожидания от команды, за которую когда-то Диего Марадона забивал рукой: в составе аргентинцев выступают три футболиста "Зенита" – Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и Эммануэль Маммана. Ригони, к слову, недавно за сборную дебютировал.

Аргентина от немотивированного Эквадора пропустила на первой минуте. Взгрустнулось. Затем за дело взялся Месси, которого вся Аргентина пылесосит уже который год, – и забил трижды. В самом конце матча вместо Анхеля ди Марии вышел "наш" Леандро Паредес, под неожиданным 20-м номером. Паредес и закончил этот матч у углового флажка, пихаясь с Месси и Рамиресом из чемпионата России. 

Старшая Эдда

Сборная, которая влюбила в себя всех на Евро во Франции, обошла в группе Хорватию, Украину, Косово, Финляндию и Турцию под руководством Мирчи Луческу. Сборная Исландии уверенно обыграла косоваров в понедельник, футболисты пошли к трибунам делать свое знаменитое "Ух", скопированное за последние два года во многих городах и селах. С трибун – сидя среди обычных болельщиков – за этим наблюдал президент Исландии. Особенно подробно во вторник обсуждали колор его носков. Исландия едет на чемпионат мира впервые в истории. Напомним, на острове, на котором нет рептилий и земноводных, живет 300 000 человек. Так же, как в Купчино.  

Впервые с 1990 

Сборная Египта обыграла Конго в драматическом матче в воскресенье со счетом 2:1 и впервые за последние 28 лет попала на чемпионат мира: до того египтяне отобрались на Италию-90. Первый раз случился еще в доисторические футбольные времена, в 1934-м, тогда Египет стал первой африканской страной, принявшей участие в турнире ФИФА.

Если вы не видели видео, как египтяне смотрят игру против Конго у телевизоров, – вы многое упустили. Отдельно рекомендуем ролик, где одноногий болельщик сборной крутит кульбиты на беговых дорожках стадиона в Александрии. 

Можно порадоваться за главного тренера египтян Эктора Купера: аргентинец на рубеже тысячелетий сверкнул с "Валенсией", дважды проигрывал в финале Лиги чемпионов и последние много лет откровенно ехал с футбольной ярмарки. Попадание на чемпионат мира – несомненно, повод порадоваться за одного из самых ярких тренеров начала XXI-го века. 

Оба мяча против Конго – в том числе и победный пенальти на 95-й (!) минуте – забил Моххамед Салах. В настоящий момент Салах выступает за "Ливерпуль", но петербургские любители футбола прекрасно помнят его в драматичных матчах против "Базеля" в 2013-м году. 

Братушки

В Россию едет сборная Сербии, обыгравшая в воскресенье грузин. Защитник "Зенита" Бранислав Иванович, один из нынешних лидеров команды Роберто Манчини, называет нашу страну вторым домом.  Сборную, которую когда-то успел потренировать Дик Адвокат (к слову, Адвокат с Голландией провалился и в Россию не поедет), собирал прекрасно знакомый российским любителям футбола Славолюб Муслин, запомнившийся сотрудничеством с "Локомотивом" и "Краснодаром". На футболках, в которых сербы праздновали попадание на чемпионат мира, было написано "ВИДИМО СЕ У РУСИJИ". C учетом отношений между двумя странами, определенными околофутбольными союзами, можно предположить, что на время ЧМ в Сербии останутся только люди без загранпаспортов. 

Старые долги

В Россию и, возможно, в Петербург приедут сборные Польши и Англии. Англичане уже даже забронировали места в отеле ForestMix Club в Репино на лето-2018. Надо сказать, что во взаимоотношениях между российскими ультрас и коллегами из Польши и Англии есть история. Знаменитые беспорядки в Варшаве в 2012-м году и уверенная победа ребят из Орла и других городов России в Марсельском порту в 2016-м обязательно получат продолжение, как бы ни старались сотрудники сектора "Э". 

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру" 


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комментарии пользователей (5)
cfanya001
11 октября 2017 г. 14:25
Сборная Исландии чемпион мира! Не вижу никого более достойного.
Proletariy
11 октября 2017 г. 14:12
terry18: Не знаю,как там "Штаты",а барыги точно в трауре.
terry18
11 октября 2017 г. 13:52
Proletariy: какой кошмар, Штаты в трауре
proritsatel
11 октября 2017 г. 13:06
ЭПИГРАММА <Прощальная ария Капелло> Зачем связался я с "Иваном": С мячом он "дурень из дурней"; Себя я чувствую болваном... Сердечник, -— думая о ней. Так разбредаются лишь овцы... Так бьют -— с большого "бодуна"; Нас обыграли бы махновцы: Налей поболе им вина. Смешить?..британцев Королеву, Германцев -— Меркель "усикать"?.. Молю -— одно, Марию Деву: Петрушек русских, -— покидать... Зачем связался я с "Иваном": С мячом он -— "дурень из дурней"; Себя я чувствую болваном... Шутом -— Италии моей. (Заключает, на ломаном русском, хор) Бразильцы плакали, как дети... "Позора века" -— не снесли. Зачем "калымщики" нам эти, К лаптям -— "свой смокинг" принесли... 2014 .
Proletariy
11 октября 2017 г. 12:41
Австралия или Гондурас-вот в чём вопрос. Тринидад и Тобаго ликвидировал США-барыги лишились барышей.
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