Прокуратура обжаловала приговор экс-замминистра культуры РФ Пирумову

Прокуратура обжаловала приговор экс-замминистра культуры России Григорию Пирумову. Прокуратура просит отменить приговор в части наказания, которое, по ее мнению, было назначено подсудимым несоразмерно содеянному ими.

Об этом 11 октября сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Интерфакс» и пресс-секретаря Дорогомиловского суда Москвы Евгению Горохову.

«Апелляционное представление прокуратуры на приговор в отношении Пирумова и других фигурантов дела поступило в суд», – заявила Горохова, добавив, что дата рассмотрения в Мосгорсуде еще не назначена.

Как накануне писала "Фонтанка", Григорий Пирумов был освобожден из-под стражи 9 октября в Москве. Суд посчитал, что за хищение 164 млн рублей ключевой фигурант «дела реставраторов» посидел достаточно. Дорогомиловский суд Москвы счел Пирумова виновным в мошенническом хищении бюджетных средств при реставрации объектов культурного наследия и приговорил его к полутора годам лишения свободы, но постановил отпустить экс-замминистра из-под стражи в связи с отбытием наказания. Пирумов был арестован в начале 2016 года.

В августе 2017 года Генпрокуратура передала в Дорогомиловский суд дело с шестью эпизодами мошенничеств. Установлено, что преступной группой похищены бюджетные средства с реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, Псковского драматического театра, «Усадьбы фабриканта В.Т. Асеева. Главный дом» в Рассказово Тамбовской области, «Башни «Крон-Принц» в Калининграде и строительства Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.

28 августа в Петербурге вынесен первый приговор по «делу реставраторов». Директор «Балтстроя» Дмитрий Сергеев, заключив сделку со следствием, получил условный срок, суд отпустил его на свободу, а ФСБ тут же задержала по другому делу. Сергеев этапирован в Москву и арестован по обвинению в хищении денежных средств при реставрации резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево.