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11.10.2017 11:21

Бульвар Белых Ночей в ЖК NEWПИТЕР удостоен серебряного знака международного фестиваля «Зодчество 2017»

Бульвар Белых Ночей в ЖК NEWПИТЕР удостоен серебряного знака международного фестиваля «Зодчество 2017»
АО «Строительный трест»

7 октября в выставочном комплексе «Гостиный двор» состоялась церемония награждения юбилейного XXV международного фестиваля «Зодчество 2017». Бульвар Белых Ночей в жилом комплексе NEWПИТЕР, который строится компанией «Строительный трест» в пос. Новоселье Ленинградской области, удостоен премии Серебряный знак в смотре-конкурсе «Архитектурные произведения» 2015-2017 гг. постройки» в номинации «Открытые общественные пространства».

Проект бульвара Белых Ночей разработан архитектурной мастерской FUTURA Architects. Общественное пешеходное пространство будет проходить через весь квартал и будет включать в себя разнообразные зоны отдыха – для детских игр, занятий спортом, массовых мероприятий, спокойного отдыха и т.д. Общая площадь благоустройства бульвара составит более 25 тысяч кв. метров. 

АО «Строительный трест»
АО «Строительный трест»

В первой части бульвара будет располагаться спортивная площадка для игры в мини-футбол, площадка для занятия уличным фитнесом и детская площадка, окруженная магазинами и кафе. Во второй части планируется создать площадь с амфитеатром, спортивную площадку для игры в волейбол и баскетбол, променад и плодовый сад.

АО «Строительный трест»
АО «Строительный трест»

Первый этап строительства бульвара уже завершен и открыт для жителей комплекса – готова входная группа, которую открывает футуристичная стела, посажены деревья и кустарники, установлены скамейки, готово поле для мини-футбола и велодорожка. В ближайшее время здесь же появится площадка для воркаута.

Международный фестиваль «Зодчество 2017» – событие национального масштаба, смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России, творческих архитектурных коллективов, проектных институтов, мастерских и бюро, молодых архитекторов, студентов архитектурных вузов и факультетов, детских архитектурно-художественных коллективов.

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Бульвар Белых Ночей в ЖК NEWПИТЕР удостоен серебряного знака международного фестиваля «Зодчество 2017»

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