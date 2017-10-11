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11.10.2017 11:22
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«Даже я так в себя не верю»

Муза Павловна стоит в очереди на получение мощных слуховых аппаратов. Номер очереди – 137 929. Пенсионерка рада оптимизму сотрудников соответствующих учреждений, но сама сомневается, что доживёт до получения этих аппаратов. Слышать хочется сейчас – потеря слуха создаёт для женщины серьёзные проблемы. Но купить аппараты на пенсию нет возможности.
«Даже я так в себя не верю»

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать содействие в сборе средств.

Муза Павловна Пискарева, 79 лет.

Необходимы мощные многоканальные слуховые аппараты.

Стоимость 84 000 руб.

Муза Павловна живет в Петербурге больше 50 лет: попала сюда по распределению и всю жизнь проработала в разных строительных трестах. По образованию — монтажник. Могла бы претендовать на звание ветерана труда, но раньше о пенсии как-то не задумывалась. А теперь уже ничего не поправить. Приходится жить на пенсию в 13 тысяч рублей.

В детстве она мечтала о карьере радиоинженера, но, к сожалению, два года подряд не прошла по конкурсу в свердловский технический вуз. В послевоенное время было не до поисков себя, так она и оказалась в строительном техникуме. «В войну постоянно было страшно, холодно и темно, — рассказывает пенсионерка. — Помню, как бабушка рыдала несколько дней подряд, когда кто-то ночью оборвал всю крапиву в огороде. А ведь мы из неё варили суп. Помню и вкуснейшие, действительно очень аппетитные, оладьи из гнилой картошки. В детстве же всё воспринимаешь иначе, чуть легче».

Слух Муза Павловна начала терять около пяти лет назад. Как ответственный человек сразу же обратилась к врачу, встала на очередь на получение мощных слуховых аппаратов. Сейчас перед ней в очереди еще 137 тысяч 929 человек. У неё даже бумага по этому поводу есть из соответствующего учреждения. «Здорово, конечно, что в меня так верят, — горько посмеивается она. — В то, что я могу дожить до получения аппаратов. Даже я так в себя не верю».

Отсутствие слуха для человека, который рассчитывает только на себя, — огромная проблема. В магазине постоянно делают замечания, знакомые не хотят общаться, даже соседка теперь заходит реже. Окружающим людям сложно входить в положение такого человека и постоянно помногу раз повторять сказанное. Даже речь по телевизору или в театре почти не разобрать. Все сливается в общий шум. Самостоятельно купить аппараты просто не на что. С такой пенсии Муза Павловна с трудом выделяет деньги на оплату ЖКХ и еду.

Что касается помощи родных, то один сын ведет асоциальный образ жизни, другой не поддерживает отношений с матерью. Остается одна надежда – на помощь добрых и отзывчивых людей.

О том, как помочь Музе Павловне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/111/.

Сотрудники фонда вновь благодарят петербуржцев, в частности читателей «Фонтанки», за поддержку своих подопечных. Как рассказали в «Долго и счастливо», была собрана необходимая сумма на приобретение годового запаса жизненно необходимых дорогостоящих лекарств для Таисии Николаевны Полевой.

«Очень приятно, что вся требуемая сумма собрана меньше чем за месяц из небольших частных пожертвований. В том числе, при активном участии читателей «Фонтанки». Спасибо большое за помощь и неизменную поддержку!» – поблагодарили в фонде.


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