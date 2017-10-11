СМИ: Госкомпании из России закупали программы Microsoft в обход санкций

Российские государственные компании, в том числе крымские предприятия, закупали программное обеспечение Microsoft в обход западных санкций.

Об этом 11 октября со ссылкой на данные сайта госзакупок пишет Reuters. Всего попавшие под санкции организации закупили не менее 5 тыс. продуктов Microsoft на общую сумму свыше 60 млн рублей.

Среди заказчиков такого программного обеспечения, по данным агентства, оказались концерн «Алмаз-Антей», производящий зенитные комплексы «Бук», и Главгосэкспертиза, которая участвует в создании моста через Керченский пролив. Обе компании приобрели продукты Microsoft с открытой лицензией, которая требует раскрывать все реквизиты покупателя.

Во всех случаях поставки осуществляются через третьих лиц. Неназванный представитель одной из компаний, перепродающих ПО, рассказал Reuters, что «если сегодня выключить все программные продукты Microsoft в Крыму, процентов девяносто экономики Крыма просто остановится».

«Алмаз-Антей» покупал серверное программное обеспечение через ООО «Системный софт», заявленное в качестве официального партнера Microsoft.

В Microsoft агентству заявили, что изучают вопрос о поставках своих продуктов в обход санкций.

Санкции против российских юридических лиц начали вводить в 2014 году после присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

«Алмаз-Антей» попал под санкции, так как он производит вооружение, поставляемое, по мнению западных стран, сепаратистам на востоке Украины. В 2017 году суд Евросоюза постановил, что к введению санкций не имел отношения тот факт, что произведенный концерном комплекс «Бук» был использован против гражданского «Боинга», сбитого в 2014 году.

Летом 2017 года немецкий концерн Siemens объявил, что его турбины обманом поставили в Крым в обход санкций, что в итоге привело к их расширению.