В центре Петербурга с лесов упал рабочий

Мужчина с травмами, характерными для падения, был доставлен в Мариинскую больницу из центра Петербурга днем 10 октября.

Как стало известно «Фонтанке», зарегистрированный в Астрахани мужчина 33 лет упал со строительных лесов дома №81 по улице Чайковского. С травмами головы и переломами конечностей он был госпитализирован в ближайшую больницу. В тяжелом состоянии его поместили на травматологическое отделение.