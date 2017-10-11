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11.10.2017 10:42

В центре Петербурга с лесов упал рабочий

Мужчина с травмами, характерными для падения, был доставлен в Мариинскую больницу из центра Петербурга днем 10 октября.

Как стало известно «Фонтанке», зарегистрированный в Астрахани мужчина 33 лет упал со строительных лесов дома №81 по улице Чайковского. С травмами головы и переломами конечностей он был госпитализирован в ближайшую больницу. В тяжелом состоянии его поместили на травматологическое отделение. 

Справка:

Дом №81 по улице Чайковского был построен в 1865 году в стиле эклектика. И известен своими напольными мозаиками.


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