Роскомнадзор заблокировал два сайта с «пиратским» кино

Два популярных интернет-ресурса были заблокированы Роскомнадзором по решению Мосгорсуда. На ресурсах в свободном доступе, без согласия обладателей авторских прав размещались фильмы.

Как говорится в сообщении федеральной службы от 11 октября, был прекращен доступ к сайтам gidonline.club, на который ежемесячно заходили 37,5 млн пользователей, и yourcinema.tv, который посещали три миллиона россиян в месяц.

Решение о блокировке принял Мосгорсуд на основании заявления правообладателей – ООО «МЕГОФИЛЬМ». Сайты заблокированы полностью и навсегда. На сегодняшний день такая же участь постигла около 600 пиратских сайтов.