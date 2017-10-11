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11.10.2017 10:23

В Токио суд обязал Японию выплатить горожанам $5,5 млн за шум с базы ВВС США

Окружной суд Токио в среду принял решение, согласно которому около 1000 жителей японской столицы должны получить в общей сложности $5,5 млн в качестве компенсации за шум, производимый базой ВВС США «Йокота». Платить придется правительству Японии.

Как пишут зарубежные СМИ 11 октября, вместе с тем, суд отказал удовлетворить требование истцов, которые хотели, чтобы полеты самолетов на авиабазе, расположенной в западном Токио, были запрещены с 19:00 до 7:00. Ранее обитатели местных кварталов особенно жаловались на полеты военных самолетов ночью и ранним утром.

На «Йокоте» размещено около 4 тыс. военных США.

Подобное решение японский суд принимал в феврале. Тогда 22 тыс. жителей префектуры Окинава получили в качестве компенсации из-за шума от самолетов на военной базе США «Футэмма» $268 млн.

 

Источник: Интерфакс


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