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11.10.2017 10:35

Русфонд и Федерация хоккея запустили проект «Хоккей против рака»

Федерация хоккея России (ФХР) и Русфонд подписали соглашение о сотрудничестве и запустили совместный проект «Хоккей против рака». Об этом сообщили в благотворительной организации.

Цель – привлечь внимание к проблеме детей, больных раком крови, и помочь строительству Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Подписи под документом поставили президент ФХР Владислав Третьяк и президент Русфонда Лев Амбиндер.

В Русфонде подчеркнули, что в России тысячи детей и взрослых ежегодно заболевают лейкозом. Для трети из них единственный шанс на спасение – трансплантация костного мозга. Поиск донора для пациентов в международной базе затягивается до двух месяцев в отличие от поиска в отечественном регистре (до двух недель). Кроме того, поиск донора за рубежом втрое дороже, и нередко там донора для россиян вовсе не подобрать.

Сейчас в отечественном регистре всего 75 тыс. потенциальных доноров, из них 191 доброволец поделился стволовыми клетками с больными лейкозом. Для сравнения: в немецком регистре – 7,5 млн потенциальных доноров.

«Нужны добровольцы и нужны народные пожертвования на их типирование», – сказал Лев Амбиндер. По его словам, лучшие доноры – молодые мужчины, а таких среди хоккейных болельщиков большинство.

Теперь болельщики смогут вступить в Национальный регистр прямо на официальных матчах ФХР. Первые донорские акции пройдут в декабре во время Кубка «Первого канала». На разминке перед матчами сборной игроки будут выходить на лёд в фиолетовых майках (международный цвет акций по борьбе с раком) с символикой проекта.

«Для нашей федерации это очень важный проект. Только вместе можно победить эту болезнь века», – сказал Владислав Третьяк. Он пообещал, что хоккеисты вступят в регистр, а также переведут пожертвования на его развитие, став примером для болельщиков и других спортивных федераций России.

Подробнее об акции – на ее официальном сайте.


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