Кремль будет регулировать цены на отели в Петербурге во время УЕФА Евро 2020

Правительство России решило оставить за собой право регулировать цены на проживание в отелях Петербурга не только на период чемпионата мира по футболу 2018 года, но также и в 2020 году, когда город примет матчи чемпионата Европы (УЕФА Евро 2020).

Законопроект Министерство спорта разместило для публичного обсуждения на портале regulation.gov.ru в четверг. СМИ узнали о нем 11 октября.

Как ранее писала «Фонтанка», согласно утвержденным тарифам для 2018 года, планка для пятизвездочного отеля в сутки установлена на уровне 700 тыс. рублей, для четырехзвездочного – 85,5 тыс. рублей, трехзвездочного — 30 тыс. рублей.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года под эгидой УЕФА пройдет в 12 странах. Таким образом отпразднуют 60-ю годовщину проведения первого Кубка Европы. В Петербурге пройдут три матча группового этапа, а также один четвертьфинал.