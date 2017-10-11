ФСБ задержала иностранца за призывы к экстремизму в переписке в Zello

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Таджикистана за призывы к экстремистской деятельности через интернет-мессенджер Zello.

Об этом 11 октября сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве.

«Задержанный ранее за административное правонарушение сознался в том, что создал групповой чат в интернет-мессенджере Zello, где разместил голосовое сообщение с призывами к экстремистской деятельности», — рассказал собеседник из столичного ГУ МВД.

Голосовое сообщение начиналось со слов «… бензином обливайте и поджигайте» и заканчивалось словами «они ничего не понимают, они безграмотные», рассказал источник в МВД России. Он добавил, что в сообщении содержались «призывы к разжиганию религиозной ненависти».

В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проводят расследование дальнейшей деятельности задержанного.