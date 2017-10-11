Полиция раскрыла квартирную кражу на 6 млн в Пушкине

Оперативники уголовного розыска задержали женщину 37 лет, которая подозревается в квартирной краже на сумму больше 6 миллионов рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, подозреваемая оказалась в камере к утру 11 октября. Во время досмотра у нее нашли несколько банковских карт, на которых от украденных шести миллионов осталось около 700 тысяч рублей. По информации «Фонтанки», деньги, которые хранились в валюте — 110 тысяч долларов США, — были украдены из квартиры в Пушкине в период с 28 по 30 апреля этого года.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».