Экономическая полиция разоблачила мошенников, похитивших 63 млн Балтинвестбанка

При помощи поддельных документов на залоговый участок земли через ООО «Агентство недвижимости Пальмира» группа мошенников похитила 63 миллиона рублей, выданных в виде кредита Балтинвестбанком.

По информации «Фонтанки», к утру 11 октября в поле зрения сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД оказались восемь мужчин. Один из них, сорокалетний организатор преступления, ввел в заблуждение директора агентства недвижимости, и тот 30 апреля 2015 года показал сотрудникам банка документы, подтверждающие рыночную стоимость земельного участка, после чего оформил кредит на его покупку за 63 миллиона 500 тысяч рублей. В реальности сделки не было. Деньги подозреваемые присвоили, кредитные средства банку так и не вернули.

Кроме организатора преступной схемы, задержаны владелец счета, на который от «Пальмиры» были переведены деньги, трое мужчин, по доверенности обналичившие кредитные средства, реальный собственник участка, оценщик земли, который в документах существенно завысил ее стоимость, и руководитель офиса, изготовлявший поддельные бумаги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, в настоящее время Балтинвестбанк санируется ПАО «Абсолютбанк». В арбитражном суде уже находятся несколько исков финансовой организации к своим должникам.