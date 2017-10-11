СК заочно арестовал четверых граждан Украины за атаки на дипучреждения РФ

Четверо граждан Украины, обвиняемых в нападениях на российские дипучреждения в период с 2014 по 2016 год, заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Об этом 11 октября сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз СКР. Следствие установило, что к нападению на российское посольство в Киеве, совершенному в 2014 году, причастны Владимир Романцов, Алексей Бакай и Владимир Назаренко. К атаке на Генконсульство во Львове в марте 2016 года имел отношение депутат Верховной рады восьмого созыва Владимир Парасюк.