Мифическая бомба на «Пролетарской» грозит петербуржцу реальным сроком

Полиция Невского района выяснила, кто сообщил о бомбе на станции метро Петербурга «Пролетарская».

Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, правоохранительные органы задержали 33-летнего безработного местного жителя. Он подозревается в том, что после полуночи 3 октября заявил о заминировании станции «Пролетарская». Взрывное устройство в подземке не нашли, а звонивший со своего мобильного хулиган стал фигурантом дела по статье 207 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.