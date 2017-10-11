Под Петербургом нашли тайники с сотнями боеприпасов

Два крупных схрона с оружием и боеприпасами времен Великой Отечественной войны обнаружили в Ленинградской области 10 октября. Вес взрывчатки превысил три сотни килограммов в тротиловом эквиваленте.

Как стало известно «Фонтанке», обе находки сделали в поселке Молодцово Кировского района. В одном тайнике лежало более сотни артиллерийских снарядов различного калибра, десяток гранат, а также двадцать немецких и советских винтовок. Дополняла набор неразорвавшаяся фугасная авиабомба. Второй схрон оказался скромнее. В него упрятали с десяток снарядов, более восьмидесяти минометных мин и пару гранат.

В пресс-службе главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти добавили, что о боеприпасах в правоохранительные органы сообщил участник поискового отряда, а после на месте дождался прибытия полиции и взрывотехников ОМОН.

Все обнаруженные боеприпасы вывезут для уничтожения на полигоне.