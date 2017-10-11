Петербуржец грозил взорвать слишком шумную ТЭЦ в Автово

Житель Петербурга позвонил в полицию с сообщением о намерении взорвать слишком шумную ТЭЦ. Его задержали.

По информации «Фонтанки», мужчина 66-ти лет позвонил по телефону «02» около пяти вечера 10 октября. Он выдвинул сотрудникам правоохранительных органов условие — либо те «приезжают на шум ТЭЦ» на улице Примакова, либо энергетический объект будет взорван. На электростанцию полицейские не поехали, – сразу навестили звонившего. Пьяный пенсионер сознался, что звонил из хулиганских побуждений. Его задержали. Ближайшая ТЭЦ на Броневой улице, 6, работу не прерывала.

Как сообщили "Фонтанке" в ГУ МВД, начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.