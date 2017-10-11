В Петербурге выяснили, кто убил таксиста 18 лет назад
Полиция Московского района Петербурга раскрыла убийство таксиста, совершенное 18 лет назад.
Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, в Северной столице задержан 42-летний безработный местный житель. Его подозревают в преступлении, которое произошло ночью 1 февраля 1999 года. Тогда, по версии следствия, злоумышленник сел в такси, – по дороге между ним и водителем произошла ссора, в результате которой пассажир ножом убил 30-летнего шофера. Случилось это у дома №8 по улице Севастьянова.
Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.