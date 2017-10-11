Петербуржца подозревают в растлении школьницы
Правоохранительные органы Калининского района Петербурга расследуют преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 11 отктября в полицию с заявлением обратилась педагог районной школы-интерната. Она соощила о том, что с февраля текущего года по настоящее время подвергалась развратным действиям ее 15-летняя ученица. Преступления совершались в квартире, где живет школьница. Предполагаемый злоумышленник — сожитель матери девочки.
Ведется расследование.