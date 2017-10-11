ФСБ раскрыла в Крыму деятельность ячейки террористической организации
В Крыму пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещенная в России), в отношении шестерых ее членов возбуждено уголовное дело.
Как сообщает 11 октября крымское управление ФСБ РФ, ячейка функционировала в Бахчисарайском районе Крыма.
«Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении шестерых ее членов возбуждено уголовное дело по ч.1-2 ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»)», — говорится в сообщении.
Идут оперативно-следственные мероприятия.
Источник: РИА Новости