Telegram перевели на русский

Разработчики мессенджера Telegram запустили обновленную версию 4.4 с поддержкой функции локализации на русском языке. У пользователей также появилась возможность транслировать свое текущее местоположение в режиме реального времени в любой из чатов. Об этом сообщается в блоге компании 11 октября.

Основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице во «Вконтакте» объявил о рождении русского Telegram, которое совпало с его собственным днем рождения – 10 октября.

«Cегодня мы запускали обновление Telegram – версию 4.4 с трансляцией геопозиции в реальном времени, новым музыкальным плеером и поддержкой нескольких новых языков», – написал Дуров.