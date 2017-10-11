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11.10.2017 07:41

СМИ: Отказаться от ПО Касперского США посоветовали израильские спецслужбы

Призыв министерства внутренней безопасности США к американским госучреждениям отказаться от использования программного обеспечения «Лаборатории Касперского» основывался на информации спецслужб Израиля.

Об этом 11 октября пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники. Собеседники издания пояснили, что израильские спецслужбы в 2015 году обнаружили хакерские инструменты на компьютерах, где были установлены программы «Лаборатории Касперского». По мнению источников, российские спецслужбы похитили эти инструменты у Агентства национальной безопасности США. При этом российские хакеры могли заполучить и другие секретные данные правительства США, рассказали собеседники издания.

Напомним, в середине сентября американские спецслужбы заявили, что продукция «Лаборатории Касперского» представляет угрозу национальной безопасности США. Сенат Конгресса Штатов одобрил запрет на ПО, выпущенное разработчиком. Российские власти раскритиковали эту позицию. При этом глава лаборатории Евгений Касперский заявил, что компания не намерена уходить с американского рынка.

 

Источник: Коммерсантъ


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