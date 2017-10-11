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11.10.2017 00:52

Фуркад: Я устал от Губерниева

Французский биатлонист Мартен Фуркад признался, что устал от сообщений российского комментатора Дмитрия Губерниева. Переписка между спортсменом и журналистом произошла на странице Губерниева в Instagram.

«Вам следует делать свою работу качественно и тщательно проверять источники. Я никогда такого не говорил. Я устал от ваших ложных обвинений, прекратите их сейчас же!», — написал Фуркад в комментарии к посту Губерниева, где он иронически прокомментировал заявление француза об участии России в ОИ-2018.

«Друзья, наш заклятый друг Мартен Фуркад совсем не против, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпийские игры 2018 года! Об этом он сказал в интервью французской прессе. А еще Фуркад не против, чтобы зимой шел снег, осенью — дождь, а весной пели птицы, разумеется, не уличенные в применении запрещенного корма», — написал Губерниев.

9 октября Фуркад в интервью Le Figaro заявил, что Россия имеет право участвовать в зимней Олимпиаде в Пхенчхане и назвал ее замечательной страной, где развиты зимние виды спорта и множество сильных и честных спортсменов.

Ранее Фуркад неоднократно высказывался против участия российских биатлонистов в международных соревнованиях. Это происходило на фоне допинг-скандала, инициированного международным антидопинговым агентством WADA перед летней олимпиадой 2016 года в Лондоне. Вслед за ней последовали обвинения в адрес российских спортсменов – победителей олимпиады в Сочи 2014 года – в употреблении допинга. Подавляющее большинство таких нападок после проверок экспертов оказались беспочвенными.

Источник: Лента.ру


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