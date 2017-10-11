«Перевёртыш» на Репищевой завершил серию таких ДТП в Петербурге

Два прошедших дня, 9 и 10 октября, выдали целую серию редких ДТП – с «перевёртышами». Каждый день было по четыре опрокинувшиеся машины.

Последний инцидент случился вечером во вторник на Репищевой улице. Машина легла вверх колёсами. По словам очевидцев, истинный виновник якобы скрылся.

Об этой и предыдущих авариях, составивших «дорожный сериал», который развивался явно по законам жанра, с зачином, кульминацией и развязкой, читайте на «Водителе Петербурга».