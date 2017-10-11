Мадрид ответил на Декларацию независимости Каталонии

Каталонский лидер Карлес Пучдемон должен вернуться на путь права, если хочет переговоров. Об этом, как передает Reuters, заявила заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

По ее словам, ни Пучдемон, ни кто-либо другой не могут требовать посредничество. «Любой диалог между демократами должен происходить в рамках закона», — подчеркнула она.

В среду, 11 октября, испанское правительство соберется на заседание, чтобы принять решение о своем ответе на заявление Пучдемона с подведением итогов референдума о независимости.

Во вторник Пучдемон призвал парламент оставить возможность для переговоров с Мадридом. «Результаты референдума являются мандатом народа к тому, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики. Предлагаю парламенту приостановить принятие декларации независимости для возможности дальнейшего диалога», — заявил он.

Позже Пучдемон и политики, поддерживающие независимость Каталонии, поставили подписи под соответствующей декларацией. «Мы призываем все государства и международные организации признать Каталонскую республику независимым и суверенным государством. Мы призываем каталонское правительство принять все необходимые меры для обеспечения возможной и полной эффективности этой декларации о независимости и мер, содержащихся в законе о переходном периоде, устанавливающем республику», — говорится в документе.

Плебисцит о независимости Каталонии состоялся 1 октября, на нем более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.