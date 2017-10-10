Названы версии следствия по делу об убийстве Вороненкова

Адвокат Сергей Беляк, ранее представлявший интересы предпринимателя Владимира Тюрина, которого на Украине назвали заказчиком убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в марте 2017 года, в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказал о версиях следствия относительно убийства политика. Запись эфира доступна на сайте телеканала.

«Версии, которые рассматриваются следствием и российским, и украинским. Первая версия, и она самая реальная — это убийство и организацию убийства Вороненкова заказали или осуществили украинские отморозки, которые прошли курс обучения в АТО», — рассказал Беляк.

В качестве второй версии рассматриваются бизнес, криминальные связи бывшего депутата, его долги перед другими людьми, а также попытка взыскать с Вороненкова деньги, отметил Беляк.

Причастность к убийству Тюрина рассматривается в качестве третьей версии. Адвокат задался вопросом, почему Тюрин якобы решил отомстить Вороненкову в 2017 году, а не раньше, и добавил, что за три года, пока Максакова жила с Вороненковым, на политика не было совершено ни одного покушения.

Ранее во вторник Мария Максакова заявила, что через несколько дней после убийства Вороненкова, она разговаривала по телефону с Тюриным. «На тот момент мне даже на ум не могло прийти, что он каким-то образом к этому причастен», — сообщила Максакова. По ее мнению, доказательства причастности Тюрина к убийству Вороненкова неопровержимы.

Днем ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал Тюрина заказчиком убийства Вороненкова. По его словам, исполнителем был гражданин Украины Павел Паршев, которого смертельно ранил на месте преступления охранник бывшего депутата. Двое сообщников киллера задержаны. Еще двое, по данным следствия, в настоящее время находятся за пределами страны. Генпрокурор добавил также, что дело будет передано в суд. Адвокат Тюрина Беляк сказал, что его подзащитный считает все обвинения бредом.

Вороненков, бывший депутат Госдумы от КПРФ, был застрелен в Киеве 23 марта.

В конце 2016 года Вороненков вместе с супругой уехал на Украину и заявил о получении украинского гражданства. На родине он был объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к рейдерскому захвату.