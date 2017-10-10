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10.10.2017 23:02
3 Комментариев

Задержанный совладелец «Юлмарт» Костыгин рекомендует не паниковать

Совладелец компании «Юлмарт» Дмитрий Костыгин задержан. Его подозревают в обмане Сбербанка на 1 миллиард кредитных рублей. Статья Уголовного кодекса, по которой возбуждено уголовное дело, не предусматривает реальный арест. Сам Костыгин попросил своих знакомых передать просьбу его бизнес-партнерам.

По информации «Фонтанки», около 22 часов 10 октября следователь второго (налогового) отдела второго (экономического) управления Следственного комитета Петербурга Андрей Задачин задержал на двое суток совладельца крупного интернет-ретейлора «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. Его подозревают в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере.

Напомним, с семи утра 10 октября оперативники «налогового» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели три обыска в квартирах петербургских бизнесменов.

Два обыска коснулись бывшего генерального директора компании НАО «Юлмарт» Сергея Федоринова и формального кредитора НАО «Юлмарт» Олега Морозова, а третий прошел в известном доме на Шпалерной, 60, у Дмитрия Костыгина. Как уже сообщило наше издание, уголовное дело, возбужденное еще 14 июля 2017 года в отношении неустановленных лиц, касается 1 миллиарда рублей, в апреле 2016 года выданных Сбербанком компании ПАО «Юлмарт». По мнению ПАО «Сбербанк» и следствия, отдавать деньги не собирались, так как в заявке на кредит руководство НАО «Юлмарт» не указало о своей долговой нагрузке.

Подробно об этой затяжной бизнес-истории вы можете прочитать в нашем материале «К миллиардеру Костыгины пришли за миллиардом» .

По данным «Фонтанки», если обыск в просторной квартире Дмитрия Костыгина шел около пяти часов, то его допрос длился в Следственном кабинете на Мойке около шести часов. Несмотря на то, что два других фигуранта – Федоринов и Морозов – после допросов были отпущены, то Костыгина задержали. Кстати, сегодня «Фонтанка» предсказала алгоритм встречи, предсказав, что, по мнению СК, Костыгин должен пойти на сотрудничество или быть задержанным.

По информации «Фонтанки», бизнесмен не стал защищаться 51-й статьей Конституции, позволяющей не давать против себя показания. Совладелец «Юлмарта» отвечал на вопросы следователя, но вины не признал.

Также «Фонтанке» стало известно от его знакомых, которые могли с ним пообщаться в первые часы после появления оперативников экономической полиции, что Дмитрий Костыгин, предполагая такой результат, попросил передать в деловые СМИ Петербурга короткий текст для своих бизнес-партнёров: «Во время кризиса или шторма – главное не паниковать. Может быть, мне и неприятны сегодняшние события, но вины своей я не вижу, поэтому особо и не волнуюсь. Прошу меня услышать и не принимать поспешных решений».

Все же необходимо заметить, что статья 159.1 УК РФ – «Мошенничество в сфере кредитования» не предусматривает реального ареста. Можно применить лишь домашний арест. Так что, завтра, 11 октября, журналисты «Фонтанки» узнают об избранной ему мере пресечения.

"Сбербанк на уровне его высшего руководства последние годы позиционировался как самая передовая корпорация страны, адепт технологической революции, проводник и проповедник блокчейна и других ультрасовременных технологий. Тем более удивительно, что в данном деле представители Сбербанка используют свой мощный ресурс для уголовного давления. О чем говорит хотя бы вступившее в силу решение суда, которое ставит под сомнение сам факт возбуждения этого уголовного дела.

К тому же, на мой взгляд, крупнейший банк страны здесь выступает даже не субъектом конфликта, а фактически проводником интересов инвестиционной группы А1, поддерживающей в этом споре миноритарного акционера Михаила Васинкевича.

Но репутационные издержки будет нести Сбербанк, поскольку группа А1 действует в привычной для неё манере и никогда не интересовалась блокчейном. Нужен ли Сбербанку подобный новый штрих в его имидже   - отдельный вопрос. А группе А1 мы бы посоветовали вспомнить пословицу, что не должен разбрасывать камни тот, кто сам живет в стеклянном доме",  – прокомментировал "Фонтанке" адвокат Дмитрия Костыгина, старший партнер КА Pen & Paper Константин Добрынин. 


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (3)
mr_maxx
10 октября 2017 г. 23:46
"Кстати, сегодня "Фонтанка" предсказала алгоритм встречи следователя и Дмитрия Костыгина, предсказав, что, по мнению СК, он или должен пойти на сотрудничество или быть задержанным." Гениальное предсказание! Задержанный должен был либо выйти на свободу, либо быть задержанным! Удивительно, как вам так удается?
Mafioza
10 октября 2017 г. 23:30
Что ж тут забавного с телефоном в ванной,скорее необходимость в наших реалиях.Главное,вспомнить об этом,когда утром к тебе постучат.
Police
10 октября 2017 г. 23:26
Он не арестован а задержан. Ну, а заказчик как обычно-Капитал. В данном случае музыка "А1", слова Фридмана.
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