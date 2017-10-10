Ростуризм предостерег россиян от использования беспилотников в Испании

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 10 октября информирует об ограничениях на использование дронов в Италии.

За последние 2 года с момента вступления в силу новой редакции регламента о дистанционном управлении воздушными средствами национального управления гражданской авиации (регламент) местными правоохранительными органами выявлено более 20 случаев пилотирования иностранными туристами дронов в «зонах, запрещенных для полетов».

Нарушение правил полетов беспилотных радиоуправляемых летательных аппаратов может повлечь ответственность вплоть до уголовной.

​За несоблюдение норм в сфере воздушной навигации в Италии предусмотрены санкции как административного, так и уголовного характера (нарушение ст.1102 навигационного кодекса «полеты в запрещенных зонах» влечет ответственность в соответствии со ст.260 уголовного кодекса Италии, предусматривающей наказание вплоть до 2 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 евро).

"Управление беспилотником возможно только при соблюдении ряда условий в зависимости от типа летательного аппарата и целей полетов. Во избежании проблем с законом эксперты настоятельно советуют операторам дронов изучить правила и рекомендации, предварительно уточнить «зоны, запрещенные для полетов» на официальном сайте национального управления гражданской авиации, а также пользоваться услугами коммерческих баз данных с перечнем закрытых для полетов зон, например, Dji Geo", – добавляют в Ростуризме.