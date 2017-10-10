Первое балтийское предупреждение

В 1874 году в эти дни в Российской империи было объявлено первое в ее истории штормовое предупреждение по Балтийскому морю. Для Санкт-Петербурга это стало также и первым сигналом о возможном наводнении. С этих пор город хоть и не был защищен от ударов стихии, но по крайней мере мог подготовиться к беде, что немаловажно уже само по себе.

Последовавшее за штормом наводнение было сравнительно небольшим, но сама возможность заранее спланировать свои действия горожанами была принята на ура. Когда через месяц вновь пришла непогода и вода в Неве поднялась до отметки 252 см выше ординара, наводнение было уже ожидаемым.

Успех метеопрогноза был обусловлен, с одной стороны, расположением Петербурга к северо-востоку от крупных городов Европы, а с другой — развитием телеграфа. Появилась возможность мгновенно получать сводки со всех концов Европы.

К 1874 году была налажена регулярная связь с Ревелем (ныне Таллин), с Ригой, Кёнигсбергом, Варшавой, Берлином и другими городами, которые находились юго-западнее Петербурга. А циклоны как раз и бегут, особенно осенью, через всю Европу с юго-запада на северо-восток.



Сперва ветер и дожди встречали в Британии и Голландии, затем известия приходили из Дании и Пруссии, потом доставалось Риге — а это значило, что уже через сутки непогода дойдет и до столицы империи.



Петербуржцы 19-го века быстро освоились с прогнозами погоды и относились к ним ответственно, заблаговременно запасаясь калошами и сапогами. Популярными стали просторные дождевики, поскольку зонт в ветреную погоду вещь бесполезная, а хороший непромокаемый дождевик позволял пройти сквозь непогоду и дойти до нужного места сухим. Как говорят англичане: «Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда...» Поговорка актуальна и для Санкт-Петербурга.