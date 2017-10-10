Медведев возложил венок к Монументу героям войны за независимость Алжира

До этого Медведев встретился с президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой и провёл переговоры с премьер-министром Алжира Ахмедом Уяхьей. Медведев назвал их плодотворными.

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.