Медведев возложил венок к Монументу героям войны за независимость Алжира
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев возложил венок к Монументу героям войны за независимость Алжира, сообщает 10 октября пресс-служба федерального правительства.
Мемориал «Макам Аш-Шахид» посвящен героям, павшим в борьбе за национальную независимость Алжира в 1954-1962 годах.
До этого Медведев встретился с президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой и провёл переговоры с премьер-министром Алжира Ахмедом Уяхьей. Медведев назвал их плодотворными.