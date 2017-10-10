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10.10.2017 22:04

Черчесов: Мы определились с кругом футболистов в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Ирана (1:1) отметил, что начало игры не получилось. По его словам, национальная команда играла медленнее, чем планировалось.

- В начале игры не получалось, что планировали, мы играли медленнее, – сказал Черчесов во флеш-интервью. – Гол соперника не вытекал из игры. Вместо того, чтобы где-то забить самим, мы пропустили. Должен сказать, что мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Надо будет сделать выводы к следующему сбору.

До нового года нам надо дать время некоторым игрокам – Раушу, Мариу Фернандесу, Луневу, Миранчуку. Круг вызываемых футболистов сокращается, но все идет своим чередом. Болельщикам спасибо за то, что поддержали. Второй тайм и мы, и зрители хорошо отработали.


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