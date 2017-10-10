Антимонопольщики приостановили конкурс на систему видеонаблюдения для метро

Региональное управление федеральной антимонопольной службы приостановило конкурс на оснащение интеллектуальной системой видеонаблюдения трех станций петербургского метрополитена. Такой техникой должны оснастить все станции без исключения.

Информация о приостановке опубликована на сайте госзаказа 10 октября. Судя по реестру, жалобу подала компания «Балтийский кластер», рассмотрение назначено на пятницу. Ранее «Фонтанка» писала об этом конкурсе.Объявили его 5 июня, максимальная стоимость — 141 млн рублей, работы необходимо выполнить до 30 ноября. Итоги аукциона предполагалось подвести 16 октября.

Согласно приказу Минтранса Россииот 29 апреля 2011 года такой системой должны быть оборудованы все станции метро, однако на середину апреля она была лишь на 23 из 67. В 2013 году интеллектуальный видеокомплекс установили на «Ладожской». В теории, технология позволяет идентифицировать среди пассажиров разыскиваемых преступников, чьи фотопортреты есть в базе. Опознать никого не удалось, однако еще на 14 станций выделили 570 млн рублей. Заявка на дооснащение системы включена в проект комплексной программы обеспечения безопасности на транспорте до 2020 года.

5 октября службу контроля на метрополитене заменили службой транспортной безопасности, в нее войдет не меньше 1700 человек. После теракта в метро 3 апреля были изменены соответствующие нормативы. С тех пор «Петербургский метрополитен» объявляет много отраслевых конкурсов: в частности, конкурс на аттестацию сотрудников транспортной безопаности или на обучение технологии досмотра . Накануне также была размещена информация о конкурсе на техническое оснащение пунктов транспортной безопасности станций «Купчино», «Ленинский Проспект», «Лиговский Проспект», «Новочеркасская», «Рыбацкое», «Удельная» и «Елизаровская» за 14,6 млн рублей.

Теракт в петербургском метрополитене был совершен 3 апреля 2017 года. На перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Погибли 16 человек, более ста получили ранения.