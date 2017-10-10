Еще
22:33 10.10.2017
Пришлите свою новость!
22:18
Медведев возложил венок к Монументу героям войны за независимость Алжира
22:04
Черчесов: Мы определились с кругом футболистов в сборной России
22:00
"Самая плохая квартира" в Хельсинки стоит 10 млн рублей
21:48
Порошенко прокомментировал невыход Украины на мундиаль
21:34
Глава Каталонии предпочёл независимости переговоры
21:33
Психотерапевт: Если осенью опускаются руки, обратитесь к врачу
21:16
Антимонопольщики приостановили конкурс на систему видеонаблюдения для метро
19:49
«Фонтанка» за 60 секунд – 10 октября
19:35
Поклонская запросила Чайку запретить «Христианское государство» и отозвать «Матильду» из проката
19:27
Страховщики предупреждают о новой схеме мошенничества с е-ОСАГО
19:18
США потратят четыре триллиона долларов на борьбу с ожирением
19:10
МЧС РФ предложило США помощь в тушении пожаров в Калифорнии
18:57
Финский суд обязал мать выплатить своему младенцу 2000 евро компенсации
18:45
Путин: Использование криптовалют несет серьезные риски
18:39
На улице Подвойского спустя 5 лет легализовали торговый центр
18:30
Петербургская учительница ответит в суде за «дурака» на лбу ребёнка
18:28
Грузовик у Гатчины упал, потеряв колёса, и одно из них устроило ДТП
18:13
Петербург второй по популярности город у китайских туристов
18:08
В 2018 году доходы Петербургского ТФОМС вырастут вместе с зарплатами врачей и числом проверок
18:03
Верховный суд простил убийцам Немцова полмиллиона
17:57
Экипировку «Ратник» оснастят часами, которые переживут ядерный взрыв
17:52
Три зенитовца выйдут в стартовом составе сборной России против Ирана
17:47
Петербург возглавил ТОП культурных городов России
17:39
Расхититель Арктического щита России приговорен в Петербурге условно
17:37
В Петербурге готовят новый кросс-хэтчбек KIA только для России
17:24
Пассажиропоток "Аллегро" за год вырос на четверть
17:14
ЦБ РФ: отток капитала из России вырос вдвое
17:03
Гражданам ЕАЭС хотят разрешить водить в России с национальными правами
16:54
Авдотья Смирнова снимает в Петербурге фильм на сюжет из жизни 38-летнего Льва Толстого
16:50
Смольный все-таки отспорил в суде добросовестность расторжения контракта по стадиону на Крестовском
16:40
С 2018 года школьным медикам будут сообщать группу здоровья учеников
16:34
Шойгу оценил "Запад-2017"
16:31
Националист Мальцев заочно арестован по делу об экстремизме
16:12
«Нарвскую» проверили за семь минут
16:10
Смольному, Эрмитажу и РНБ напомнили про выселение Европейского университета
16:05
Метро "Нарвская" закрыто
15:59
Купальщика из Обводного канала спасатели отвезли в больницу
15:56
Исполнитель роли императора Николая II боится ехать на премьеру «Матильды»
15:42
На Пискарёвском сразу две машины легли вверх колёсами
15:38
Заработала служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков ЧМ-2018
15:18
В Финляндии покажут "Русофобию"
15:05
Президент Чехии: Потеря Крыма Украиной - завершенное дело
14:58
«Око государево» открестилось от проверки на экстремизм отрывка из «Незнайки»
14:55
Кузнецова: Детей, живущих в малоимущих семьях, становится больше
14:54
Петербурженка сама обратилась к приставам на дороге, чтобы расплатиться с долгом
14:39
Мариинский театр получил разрешение на реконструкцию дома на Лермонтовском
14:35
У сотрудницы фармацевтической фирмы в Петербурге похитили больше миллиона
14:30
Губернатор отказался раскрывать депутату подробности концессии по строительству частного трамвая
14:22
У совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина идет обыск по делу о миллиарде Сбербанка
14:13
В Петербурге будут судить лжеминера за угрозы взорвать жилой дом женскими руками
14:08
В Хельсинки рейсовый автобус врезался в деревья
14:02
До конца недели россиян ждут две магнитные бури
13:57
Роскомнадзор: CNN сможет продолжить работу в России
13:49
Аллан Чумак: из журналистов в экстрасенсы
13:43
Россия заплатит 285 тысяч евро родственникам погибших в чеченском посёлке Новые Алды
13:32
В Таиланде запретили курить на туристических пляжах
13:25
ФТС: Евросоюз остается ведущим торговым партнером РФ
13:10
Поезд у Сергиева Посада снёс заглохший полицейский УАЗ
13:06
В Петербурге пообещали ликвидировать очередь на эндопротезирование за год
13:02
В Петербурге генерал-майору не смягчили приговор по делу о мошенничестве с квартирами Минобороны
12:56
Самая дешевая квартира в Петроградском районе - меньше 5 млн рублей
12:47
Двадцать «спящих» террористических ячеек накрыли спецслужбы в РФ с начала года
12:43
Роскомнадзор советует горожанам создать отдельный счет для оплаты контентных услуг
12:40
Поклонники «Звездных войн» заподозрили трейлер восьмого эпизода в спойлерстве
12:34
До середины 2018 года с КАД исчезнут упоминания о Володарском
12:28
Губернатор Петербурга отругал комитет по предпринимательству за магазины-бары
12:22
Активистов, пытавшихся ночевать на Дворцовой, арестовали и оштрафовали
12:17
Глава комздрава Дубина предложил «как-нибудь потом» обсудить опоздание скорой к умиравшей
12:05
Педофила из Приморского района отправили на 20 лет в колонию
12:00
Онлайн-казино накрыли в квартире жилого дома на юге Петербурга
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
10.10.2017 21:16
2 Комментариев

Антимонопольщики приостановили конкурс на систему видеонаблюдения для метро

 

Региональное управление федеральной антимонопольной службы приостановило конкурс на оснащение интеллектуальной системой видеонаблюдения трех станций петербургского метрополитена. Такой техникой должны оснастить все станции без исключения.

Информация о приостановке опубликована на сайте госзаказа 10 октября. Судя по реестру, жалобу подала компания «Балтийский кластер», рассмотрение назначено на пятницу. Ранее «Фонтанка» писала об этом конкурсе.Объявили его 5 июня, максимальная стоимость — 141 млн рублей, работы необходимо выполнить до 30 ноября. Итоги аукциона предполагалось подвести 16 октября.

Согласно приказу Минтранса Россииот 29 апреля 2011 года такой системой должны быть оборудованы все станции метро, однако на середину апреля она была лишь на 23 из 67. В 2013 году интеллектуальный видеокомплекс установили на «Ладожской». В теории, технология позволяет идентифицировать среди пассажиров разыскиваемых преступников, чьи фотопортреты есть в базе. Опознать никого не удалось, однако еще на 14 станций выделили 570 млн рублей. Заявка на дооснащение системы включена в проект комплексной программы обеспечения безопасности на транспорте до 2020 года.

5 октября службу контроля на метрополитене заменили службой транспортной безопасности, в нее войдет не меньше 1700 человек. После теракта в метро 3 апреля были изменены соответствующие нормативы. С тех пор «Петербургский метрополитен» объявляет много отраслевых конкурсов: в частности, конкурс на аттестацию сотрудников транспортной безопаности  или на обучение технологии досмотра . Накануне также была размещена информация о конкурсе на техническое оснащение пунктов транспортной безопасности станций «Купчино», «Ленинский Проспект», «Лиговский Проспект», «Новочеркасская», «Рыбацкое», «Удельная» и «Елизаровская» за 14,6 млн рублей.

Теракт в петербургском метрополитене был совершен 3 апреля 2017 года. На перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Погибли 16 человек, более ста получили ранения.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (2)
KontraSaiko
10 октября 2017 г. 21:55
Очень вкусно.
KillBeach
10 октября 2017 г. 21:43
Удивительно, еще не все разворовали...Я как то писал в "постах" как у меня приятеля пригласили на "остатки" от подряда на те же самые работы..."Дежавю № 2" не прокатило ?
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.10.2017 13:26

ЖК «Тридевяткино царство» - лауреат премии CREDO-2017

Жилой комплекс «Тридевяткино царство» ГК «УНИСТО-Петросталь» одержал победу в номинации «Лучший строящийся комплекс в сегменте доступного жилья»
Холдинг Setl Group
10.10.2017 11:38

Setl Group поднялся в топ-200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Холдинг Setl Group поднялся сразу на 24 позиции за год в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России, опубликованном на сайте Forbes. Компании ранжировались по выручке, полученной в 2016 году
LEGENDA Intelligent Development
09.10.2017 16:05

ГК LEGENDA Intelligent Development получила кредитную линию

Международный банк Санкт-Петербурга предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию на строительства жилого комплекса «LEGENDА Дальневосточного»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Антимонопольщики приостановили конкурс на систему видеонаблюдения для метро
Смольный все-таки отспорил в суде добросовестность расторжения контракта по стадиону на Крестовском
Губернатор отказался раскрывать депутату подробности концессии по строительству частного трамвая
ФТС: Евросоюз остается ведущим торговым партнером РФ
Турция ужесточила процедуру оформления поставок российской сельхозпродукции
Саудовская Аравия резко сократит экспорт нефти
Владелец прав на «Ждуна» хочет взыскать 24 млн рублей с «Мегафон», Ozon и хоккейного клуба «Спартак»
Путин встретится с представителями Siemens и Nord Stream
Первый российский углепластиковый катамаран начали испытывать в Петербурге
Лоукостер Air Berlin прекратит полеты с 28 октября
Смольный разлучит магазин и рюмочную
К миллиардеру Костыгину пришли за миллиардом
Лоукостер «Азимут» сядет в Пулково
Демонтаж подогрел цены на «наружку»
ТЦ предписали стать эстетичней на миллиард
Rolls-Royce расшифрует ДНК
Байкеры заглядываются на «Красный треугольник»
На Волхонке обещают не жечь и не захоранивать
В Петербурге ждут узбекский автопром
«Метрострой» надеется выплыть на верфи
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Аллан Чумак: из журналистов в экстрасенсы

РБК

На тренинге РАНХиГС потенциальные губернаторы прыгали с семиметровой скалы

скриншот с сайта youtube

Бывший вице-губернатор Петербурга Осеевский перечислит хоспису выигрыш в «Что? Где? Когда?»

Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.10.2017 13:26
ЖК «Тридевяткино царство» - лауреат премии CREDO-2017
Жилой комплекс «Тридевяткино царство» ГК «УНИСТО-Петросталь» одержал победу в номинации «Лучший строящийся комплекс в сегменте доступного жилья»
Холдинг Setl Group
10.10.2017 11:38
Setl Group поднялся в топ-200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes
Холдинг Setl Group поднялся сразу на 24 позиции за год в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России, опубликованном на сайте Forbes. Компании ранжировались по выручке, полученной в 2016 году
LEGENDA Intelligent Development
09.10.2017 16:05
ГК LEGENDA Intelligent Development получила кредитную линию
Международный банк Санкт-Петербурга предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию на строительства жилого комплекса «LEGENDА Дальневосточного»
LEGENDA Intelligent Development
05.10.2017 13:03
Ипотека на коммерческие помещения Legenda стала еще доступнее
«Банк «Санкт-Петербург» продолжает снижать ипотечные ставки на коммерческую недвижимость в строящихся smart-комплексах LEGENDA
New Nordic Group
02.10.2017 11:35
Норвежская компания New Nordic Group запустила новый проект в Камбодже
Узнать детали о том, как инвестировать в жилье заграницей можно будет в октябре на выставке в СКК «Жилищный проект» (7-9 октября, СПБ), Экспофоруме «Ярмарка недвижимости» (27-29 октября СПб)
Деловые линии
27.09.2017 15:58
«Деловые Линии» пришли в Колпино
Перевозчик открыл новый терминал по адресу: поселок Тельмана, ул. Красноборская, дом 2. Офис будет принимать и выдавать грузы с максимальными габаритами до 9*2,4*2,4 м (длина*ширина*высота). Упаковать груз отправителю помогут прямо на терминале
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.09.2017 16:18
Консультация от ГАРАНТа: Беспроцентный заем организации от физического лица
Может ли физическое лицо, не являющееся сотрудником организации, дать беспроцентный заем этой организации, поясняет эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Руслан Габбасов
Строительная компания Л1
22.09.2017 10:24
ЖК «Граф Орлов» вошёл в число лучших
ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes
Компания «ГрузовичкоФ»
18.09.2017 16:38
Компания «ГрузовичкоФ» стала партнером телепередачи «Идеальный ремонт»
Транспортная компания «ГрузовичкоФ» стала официальным партнером передачи «Идеальный ремонт», которая выходит на 1 канале российского телевидения
ГК «Эталон»
18.09.2017 10:20
Группа «Эталон» приняла активное участие в деловой программе PROESTATE-2017
14 сентября эксперты Группы «Эталон» выступили на Международном инвестиционном форуме по недвижимости PROESTATE-2017
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.