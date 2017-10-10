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10.10.2017 19:49

«Фонтанка» за 60 секунд – 10 октября

Хочешь компанию? Дай ей денег в долг. Сбербанк примеряется к «Юлмарту» – долг в 1 млрд рублей становится серьезным аргументом в непростое для ретейлера время. У совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина обыски.

Смольнинский суд Петербурга вынес первый приговор по делу о своеобразном освоении Арктики. Бизнесмен Александр Кузнецов придумал, как украсть 223 млн рублей на бытовках для сотрудников «Арктического щита России», раскаялся, вернул все что мог и отделался условным сроком.

В Петербург прилетит лоукостер с одними «Суперджетами», зато вооот таким шлангом, тянущимся к бюджетным субсидиям. Выглядит конструкция любопытно.

Мышка-наружка становится золотой. Цены на наружную рекламу в Петербурге в наступающем году могут вырасти на 40%. Пока Смольный решает, чего хочет, клиент платит за все.

Губернатор Полтавченко пристыдил комитет по развитию предпринимательства за магазины-бары, которые после часа Ч продают алкоголь, скрутив с бутылки колпачки. Запрет на продажу горячительного в бутылках тоже ведь придумают, как обойти, – граненый стакан с винтовой крышкой не вчера придумали.

На «Ленфильме» реставрируют макет крейсера номер один, который умеет стрелять. Именно он изображал заглавный момент в советском фильме «Залп «Авроры». Фильм, говорят, так себе. Но выстрел – что надо.

Губернатор Полтавченко предложил увеличить расходы на строительство метро на 4 млрд рублей. В Питере – не пить. В Питере – рыть. В следующем году город должен получить пять новых станций: «Новокрестовскую», «Беговую», «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары». 

М-11 к ЧМ-2018 готова не будет, но мрачную репутацию она заработает не этим. Глава строящей платную дорогу Петербург – Москва компании найден на ограде у СКК «Петербургский» мертвым. При нем была записка.

 


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