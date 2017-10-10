Поклонская запросила Чайку запретить "Христианское государство" и отозвать "Матильду" из проката

Депутат Госдумы ФС РФ Наталья Поклонская направила депутатский запрос генпрокурору России Юрию Чайке о принятии мер по запрету деятельности организации «Христианское государство» и отзыве из проката киноленты "Матильда". Об этом она сообщила вечером на своей страничке в "Фейсбуке".

"Сегодня мной направлен депутатский запрос Генеральному прокурору России о принятии мер по запрету деятельности "Христианского государства – Святая Русь" путем реализации полномочий прокурора, предусмотренных ГПК РФ и ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", а также о внесении представления прокурором министру культуры РФ с требованием принять меры к устранению нарушений закона, путем отзыва прокатного удостоверения на фильм "Матильда", – написала она.

Ранее «Христианское государство» разослало директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда». В письмах, в том числе, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как «желание унизить святых православной церкви». В рамках возбужденного уголовного дела по факту угроз владельцам кинотеатров арестованы лидер организации Александр Калинин и три его сподвижника. У Калинина оказалось богатое уголовное прошлое.

Фильм «Матильда» о близких отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской должен выйти в прокат в последней декаде октября. С начала года Наталья Поклонская пытается противодействовать широкому прокату ленты Алексея Учителя, считая, что показ картины недопустим по моральным и религиозным причинам.