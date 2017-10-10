МЧС РФ предложило США помощь в тушении пожаров в Калифорнии

Глава МЧС России Владимир Пучков направил телеграмму администратору Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США Броку Лонгу с предложением оказать помощь в тушении пожаров в Калифорнии.

Об этом 10 октября сообщается на сайте министерства.

«Я хотел бы заверить, что чрезвычайная служба России готова предоставить любую необходимую помощь и поддержку», — говорится в сообщении Пучкова.

Министр также выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате лесных пожаров.

По информации в открытых источниках, число жертв природных пожаров на севере Калифорнии возросло до 10 человек. С воскресенья огонь уничтожил более 1,5 тыс. домов и построек, а также вынудил власти провести эвакуацию 20 тыс. человек. Зона распространения бедствия насчитывает до 15 очагов возгорания и охватывает площадь 19,06 тыс. га.

Губернатор Калифорнии ввел режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.