Путин: Использование криптовалют несет серьезные риски

Президент России Владимир Путин на совещании 10 октября заявил, что использование криптовалют несет серьезные риски.

«Прежде всего это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут стать рядовые граждане», — сказал Путин. Его слова приводит RNS со ссылкой на РИА Новости.

Президент отметил, что криптовалюты выпускает неограниченный круг анонимных субъектов, а их покупатели могут быть вовлечены в противоправную деятельность, и по криптовалютам не существует обеспечения: «В случае сбоя системы или надувания "пузырей", как сейчас модно говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему».

В то же время Путин подчеркнул, что вопросы внедрения цифровых технологий в финансовую и банковскую сферу актуальны для всего мира, поскольку открываются новые возможности. «Криптовалюты в некоторых странах стали уже и становятся полноценным платежным средством, инвестиционным активом», – добавил он.

По словам российского президента, в вопросе регулирования криптовалют важно не нагородить лишних барьеров, а создать условия для совершенствования финансовой системы России. Путин также отметил необходимость выстроить регуляторную среду, чтобы защитить интересы граждан и бизнеса.