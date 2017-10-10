Петербургская учительница ответит в суде за «дурака» на лбу ребёнка

Прокуратура Московского района Петербурга нашла в надписи, сделанной учителем на лбу второклассника, основания для возбуждения административного дела. От работы женщину уже отлучили, теперь ей грозит штраф.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 10 октября, уже бывший педагог школы №684 нарушила права ученика, которые ему гарантирует Конституция РФ и Федеральный закон «Об образовании». Впрочем, в должностной инструкции прописанной на лбу характеристики тоже нет.

Проверка инцидента, который произошёл на уроке в школе на Пулковском шоссе 21 сентября и о котором рассказала «Фонтанка», обернулась административным делом об оскорблении. Оно уже направлено в мировой суд.

«Своими действиями учитель оскорбила и унизила честь и достоинство ребенка в неприличной форме», – прокомментировали в прокуратуре.

Согласно 1-й части статьи 5.61 КоАП РФ оскорбление второклассника может стоить женщине как минимум тысячу, а максимум – три тысячи рублей.

Также в ведомстве добавили, что директор школы получил представление и уволил неэтичного педагога. «Фонтанка» ранее писала, что женщина написала заявление об увольнении вскоре после инцидента.