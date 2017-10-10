Грузовик у Гатчины упал, потеряв колёса, и одно из них устроило ДТП

Серия ДТП с машинами-«перевёртышами» в Петербурге 10 октября продолжается с новыми вариациями.

На Ленинградском шоссе (часть трассы Санкт-Петербург – Псков на подъезде к Гатчине) лёг на бок грузовик. По словам очевидцев, он опрокинулся, так как у него отвалились колёса, и одно из них въехало в легковую машину.

Предыдущие два «перевёртыша» были в одной аварии на Пискарёвском проспекте.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».