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11.10.2017 14:42
6 Комментариев

Пранкеры Лексус и Вован: Если человек реально верит, то это уже не пропаганда. Это точка зрения

Телефонные шутники, которые стали известны благодаря розыгрышам президента Петра Порошенко и сенатора Джона Маккейна, в интервью «Фонтанке» рассказали, чем теперь они будут зарабатывать на жизнь.
Пранкеры Лексус и Вован: Если человек реально верит, то это уже не пропаганда. Это точка зрения
Горшков Андрей/Коммерсантъ

Расцвет дуэта Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) пришёлся на 2014-2016 годы. На фоне конфликта с Украиной и мировым сообществом у них даже появилась собственная программа на НТВ. Но с конца 2016 года она больше не выходит в эфир, а сами пранкеры написали об этом периоде мемуары.

- В Википедии описан только ваш пранкерский путь. Что вы делали до него?

Лексус: Все как и у обычных людей: учились в школе, все были студентами. (На Урале) я работал в разных коммерческих организациях, получал два образования (юридическое и экономическое). Что-то зарабатывал. Попутно появился такой феномен как пранк. Это было как хобби. Я начал заниматься этим жанром с 15 лет. Одно время из него ушёл, а когда политический пранк показался мне интересен, я в это дело вернулся.

Вован: Я по образованию юрист и работал в органах муниципальной власти в администрации своего города в Краснодарском крае. Параллельно занимался хулиганским пранком по звездам шоу-бизнеса. Ещё в году 2009 начал подкидывать СМИ за гонорары различные эксклюзивы по звездам. Эти гонорары порой были больше, чем моя зарплата муниципального служащего. И в 2011 году мне предложили переехать в Москву и работать в журнале светской хроники. Глянец, Басковы-Шмасковы, такая белиберда. Но платили там неплохо.

- Краснодар и Екатеринбург. Как вы встретились в одной точке?

Лексус: Мы выходцы с одного пранкерского сайта. Мы были хедлайнерами этого проекта и были заочно знакомы. Потом это выросло из просто увлечения – Владимир вот стал заниматься звездами профессионально, это переросло в политическую плоскость.

- Поездки на Украину вам, вероятно, заказаны?

Вован: В определенной степени.

Лексус: Нас даже в список внесли, в черный.

- А в Европу можете ездить?

Вован: У нас было предложение в Германию поехать на какой-то форум. Но что-то администраторы не успели, и мы даже на шенген не подавали. Да и времени нет: летом мы всё книгу писали. Сейчас эти ужасные безумные гастроли (продвижение книги), плюс запустили шоу на "Ютубе", а ещё надо когда-то пранки делать.

- Вы вообще не были никогда за границей?

Лексус: Последние годы – нет.

Вован: Алексей вон в Турцию катался.

- Это уже после розыгрыша Эрдогана?

Лексус: Уже после розыгрыша. Самое удивительное, что нормально (съездил).

Вован: Просто там это (розыгрыш) не пиарили. Никто и не знал из турков.

- Можно ли сказать, что "Ютуб" ваш основной доход?

С "Ютубом" пока первый выпуск сделали. Заработка нет. Убыток тех, кто в это вложился, — продакшн, камеры. Надеемся на коммерческий успех.

- А что ваша программа на НТВ?

Вован: В конце 2016 года программа закрылась.

Лексус: Мы сейчас в другом темпе работаем. Мы контент поставляем телеканалам.

- "Лайфу"?

Лекус: Нет, "России 24". Федеральным каналам.

– Столкнулись с творческим кризисом?

Лексус: На телеканале нужно было каждую неделю что-то делать, и чтобы оно привязывалось к конкретной дате. Надо мобилизовать огромное количество сотрудников. Массовку надо в студию позвать и гостей организовать, и все это в определенное время. И это было довольно напряжное дело. Ток-шоу в нашем режиме делать тяжело.

- Инициатива о закрытии шла от вас или от НТВ?

Лексус: Это обоюдно было.

Вован: Просто сократилось время выхода. С осени программа раза 4 вышла. Плюс мы не видели перспективы. Сейчас мы делаем для "Ютуба" эту штуку (программу). И здесь больше простор для творчества. Мы устроили дебаты — Милонов против репера Птахи. Подобных вещей на "Ютубе" еще никто не делал: живо, откровенно, с нецензурной лексикой, но органично. Нам очень понравилось.

- А как устроено ваше сотрудничество с телеканалом "Россия 24"?

Лексус: Они наши партнеры. Мы с ними сотрудничаем. Редакторская политика наша совпадает с их. В основном.

Вован: Ясно, что для политических новостей не надо записывать Настю Волочкову, а какие-то политические темы. Наши интересы совпадают с их повесткой: то, что мы сейчас интересуемся конгрессменами, американскими политиками. Не интересуемся Джигурдой, собакой Панина, мимо нас, слава богу, это всё проходит.

- А сколько стоит один такой розыгрыш?

Вован: Понятно, что мы не люди с улицы. У нас и имя есть, и бренд. И стоит это не 100 рублей. Но и назвать это какими-то безумными деньгами нельзя.

- Вы работаете с телеканалом "Россия 24". Считаете ли вы себя пропагандистами, как, например, господин Соловьев?

Лексус: И его пропагандистом назвать сложно. В моём понимании пропагандист — это тот, кто выполняет задания партии. Ему говорят, что надо сделать, и он под одним углом какие-то тезисы озвучивает. А если человек реально в это верит и так думает, то это уже не пропаганда. Это точка зрения. В нашем случае мы никакой точки зрения не навязываем. У нас просто есть записи, которые сами по себе интересны.

Вован: Люди слушают и сами делают выводы. Мы же не говорим — этот вот негодяй, вор, убийца, давайте объединяться против него. Люди сами встают на какую-то сторону, которая им ближе.

- Это же вопрос подачи...

Лексус: Понятно. На одном канале их можно подать так, на другом — по-другому. И там, и там — пропаганда. Потому что это подача под углом информационной политики канала, который это всё делает. В пропаганде сегодня можно обвинить кого угодно. Если мы смотрим "Россию 24" — там одна пропаганда, если мы смотрим "Дождь" — там другая пропаганда.

Вован: Вы можете зайти на наш канал на "Ютубе" и слушать чистую запись, без каких-либо оберток — никто вам это не мешает делать.

- Тем не менее вас не раз обвиняли в работе со спецслужбами и на государство.

Вован: Мы также тогда можем обвинить этих людей в работе на Госдеп США и на какую-то оппозицию, то, что им платят печенюшками. Но не имея никаких доказательств, зачем мы будем кидаться какашками друг в друга?

Есть такой комплекс маленького человека — когда ты считаешь, что один человек не может ничего сделать без взяток и высокого покровительства, связей в Кремле. Это люди с заниженной самооценкой. Они даже не хотят читать наши интервью, где мы рассказываем, как находим номера телефонов. Вот книжку купите, там всё написано — не везде, но общая схема понятна. Но людям проще думать, что всё сверху дается, ФСБ номера присылает.

- Можете раскрыть секрет, как вам достался телефон какого-то деятеля, за которого вас потом особенно активно обвиняли в связях с ФСБ?

Лексус: Порошенко, хорошо...

Вован: Ну, там не надо!

Лексус: Ну мы же написали в книге...

Вован: Ну, там же не полная схема…

Лексус: А ты хочешь полную?

Вован: Нет, я хочу другую… Не особо секретную. Про Порошенко там не всё.

Лексус: Хорошо, Черногория. Мы связались с аппаратом премьер-министра от Украины. Оставили свой контактный телефон. Он летел на встречу глав государств НАТО. По прилете ему сообщили, что его ждет звонок. И с сотового телефона набрал из самолёта нам. После этого нас обвинили в работе на ФСБ.

Вован: Но бывало и просто — например, экс-президент Молдавии. Нам его номер скинул пресс-секретарь эсэмэской, потому что думал, что общается с Саакашвили. «Позвоните на мобильный президента, он на связи» – так тоже бывает.

Вован: Достучаться не трудно. Вопрос — проверят ли они этот контакт. Некоторые, как ни странно, не проверяют. У нас же нет прямых контактов. Невозможно, имея даже прямой номер, звонить и разговаривать — так не делаются международные переговоры. Они должны быть согласованы, темы обсуждены заранее. Это сложная бюрократическая процедура. В пранк мы выкладываем 30% от всей работы.

- А что вы за номер оставляете? С какого звоните?

Лексус: Сим-карты разных государств. Мы их приобретаем и принимаем звонки на эти номера. Бывает и IP-телефония. В наш век можно всё, что угодно, себе получить.

Вован: Вы бы видели, на каком ноутбуке это делается древнем. Камера там заклеена скотчем. Он издает страшные шумы и работает на Windows XP, и часть программ просто не запускается. Но все настроено отлично и менять не хочется.

- Могут ли сейчас в текущей политической повестке появиться розыгрыши, например, Медведева?

Вован: Медведева мы хотели пригласить в свою программу. Мы хотели поговорить с ним о всех скандалах.

- Вы имеете в виду скандал, связанный с Навальным (расследованием «Он вам не Димон»)?

Лексус: Спросили бы у него, конечно.

Вован: Не конкретно с Навальным, а история обвинения в коррупции. Мы не хотели бы поддерживать какую-то группу: если ты обвиняешь кого-то, то значит, ты за Навального. Это неправильная концепция. Мы не хотим явно вставать на его сторону. А такой независимый журналистский подход, обозначить эти вопросы — почему нет?

- Сейчас ваши розыгрыши посвящены в большей степени американской и украинской повестке. После того, как конфликт будет улажен или приестся аудитории, вы думали, чем вы можете заняться и какую нишу занять?

Вован: В нашем новом мировом порядке конфликты не закончатся. Явно не скоро. Мы трансформируемся, может, сами перейдем в политическую плоскость и общественно-политическую жизнь. В этом есть наше желание.

- Депутатами хотите стать?

Вован: Депутатами через 4 года только. Посмотрим. Но планы строить в этом случае нельзя. Мы не знаем, что будет завтра.

Беседовал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

 


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комментарии пользователей (6)
AEG
11 октября 2017 г. 15:20
"Два дебила — это сила" ©
Nefertiti
11 октября 2017 г. 15:20
terry18: Откуда такая информативность? Вы в разведке работаете?
terry18
11 октября 2017 г. 15:15
Эти пранкеры ясно сказали, что они работают по заказу "Россия 24" и за деньги. Им дают заказ, они его выполняют. Потом российские СМИ восхищаются ими, как они разыграли того или иного деятеля (при этом слабо разыграть Путина, например). Это пропаганда из того же низкопробного ряда, что и шоу Соловьёва или Скабеевой с Петровым. Отсутствие приличий и морали преподносится как верх юмора.
Snaky
11 октября 2017 г. 15:06
"Телефонные шутники" — тыща заминированных зданий — это ужо не шутки. :)
Never_Mind
11 октября 2017 г. 15:00
Гумно. Можете сносить комент.
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