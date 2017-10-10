Как Алиса и Siri искали миелофон

Еще
20:14 10.10.2017
Пришлите свою новость!
19:49
«Фонтанка» за 60 секунд – 10 октября
19:35
Поклонская запросила Чайку запретить "Христианское государство" и отозвать "Матильду" из проката
19:27
Страховщики предупреждают о новой схеме мошенничества с е-ОСАГО
19:18
США потратят четыре триллиона долларов на борьбу с ожирением
19:10
МЧС РФ предложило США помощь в тушении пожаров в Калифорнии
18:57
Финский суд обязал мать выплатить своему младенцу 2000 евро компенсации
18:45
Путин: Использование криптовалют несет серьезные риски
18:39
На улице Подвойского спустя 5 лет легализовали торговый центр
18:30
Петербургская учительница ответит в суде за «дурака» на лбу ребёнка
18:28
Грузовик у Гатчины упал, потеряв колёса, и одно из них устроило ДТП
18:13
Петербург второй по популярности город у китайских туристов
18:08
В 2018 году доходы Петербургского ТФОМС вырастут вместе с зарплатами врачей и числом проверок
18:03
Верховный суд простил убийцам Немцова полмиллиона
17:57
Экипировку «Ратник» оснастят часами, которые переживут ядерный взрыв
17:52
Три зенитовца выйдут в стартовом составе сборной России против Ирана
17:47
Петербург возглавил ТОП культурных городов России
17:39
Расхититель Арктического щита России приговорен в Петербурге условно
17:37
В Петербурге готовят новый кросс-хэтчбек KIA только для России
17:24
Пассажиропоток "Аллегро" за год вырос на четверть
17:14
ЦБ РФ: отток капитала из России вырос вдвое
17:03
Гражданам ЕАЭС хотят разрешить водить в России с национальными правами
16:54
Авдотья Смирнова снимает в Петербурге фильм на сюжет из жизни 38-летнего Льва Толстого
16:50
Смольный все-таки отспорил в суде добросовестность расторжения контракта по стадиону на Крестовском
16:40
С 2018 года школьным медикам будут сообщать группу здоровья учеников
16:34
Шойгу оценил "Запад-2017"
16:31
Националист Мальцев заочно арестован по делу об экстремизме
16:12
«Нарвскую» проверили за семь минут
16:10
Смольному, Эрмитажу и РНБ напомнили про выселение Европейского университета
16:05
Метро "Нарвская" закрыто
15:59
Купальщика из Обводного канала спасатели отвезли в больницу
15:56
Исполнитель роли императора Николая II боится ехать на премьеру «Матильды»
15:42
На Пискарёвском сразу две машины легли вверх колёсами
15:38
Заработала служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков ЧМ-2018
15:18
В Финляндии покажут "Русофобию"
15:05
Президент Чехии: Потеря Крыма Украиной - завершенное дело
14:58
«Око государево» открестилось от проверки на экстремизм отрывка из «Незнайки»
14:55
Кузнецова: Детей, живущих в малоимущих семьях, становится больше
14:54
Петербурженка сама обратилась к приставам на дороге, чтобы расплатиться с долгом
14:39
Мариинский театр получил разрешение на реконструкцию дома на Лермонтовском
14:35
У сотрудницы фармацевтической фирмы в Петербурге похитили больше миллиона
14:30
Губернатор отказался раскрывать депутату подробности концессии по строительству частного трамвая
14:22
У совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина идет обыск по делу о миллиарде Сбербанка
14:13
В Петербурге будут судить лжеминера за угрозы взорвать жилой дом женскими руками
14:08
В Хельсинки рейсовый автобус врезался в деревья
14:02
До конца недели россиян ждут две магнитные бури
13:57
Роскомнадзор: CNN сможет продолжить работу в России
13:49
Аллан Чумак: из журналистов в экстрасенсы
13:43
Россия заплатит 285 тысяч евро родственникам погибших в чеченском посёлке Новые Алды
13:32
В Таиланде запретили курить на туристических пляжах
13:25
ФТС: Евросоюз остается ведущим торговым партнером РФ
13:10
Поезд у Сергиева Посада снёс заглохший полицейский УАЗ
13:06
В Петербурге пообещали ликвидировать очередь на эндопротезирование за год
13:02
В Петербурге генерал-майору не смягчили приговор по делу о мошенничестве с квартирами Минобороны
12:56
Самая дешевая квартира в Петроградском районе - меньше 5 млн рублей
12:47
Двадцать «спящих» террористических ячеек накрыли спецслужбы в РФ с начала года
12:43
Роскомнадзор советует горожанам создать отдельный счет для оплаты контентных услуг
12:40
Поклонники «Звездных войн» заподозрили трейлер восьмого эпизода в спойлерстве
12:34
До середины 2018 года с КАД исчезнут упоминания о Володарском
12:28
Губернатор Петербурга отругал комитет по предпринимательству за магазины-бары
12:22
Активистов, пытавшихся ночевать на Дворцовой, арестовали и оштрафовали
12:17
Глава комздрава Дубина предложил «как-нибудь потом» обсудить опоздание скорой к умиравшей
12:05
Педофила из Приморского района отправили на 20 лет в колонию
12:00
Онлайн-казино накрыли в квартире жилого дома на юге Петербурга
11:55
Полтавченко предложил добавить 4 млрд на строительство метро
11:50
«Юбилейным» губернатором-отставником стал глава Ивановской области
11:35
Три миллиарда собрали петербуржцы в фонд капремонта с начала года
11:31
На Мойке теплоход пришвартовался и перекрыл реку
11:28
Павильон на авторынке на Фучика ограбили с помощью силы и скотча
11:23
Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на три года
11:16
С лососевой фермы в Финляндии сбежало полторы тонны рыбы
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
10.10.2017 19:54
0 Комментариев

Как Алиса и Siri искали миелофон

«Яндекс» официально представил Алису, собственного виртуального помощника. «Фонтанка» позвала «гостью из будущего» померяться искусственным интеллектом с американской соперницей Siri.
Как Алиса и Siri искали миелофон
кадр из фильма "Гостья из будущего"

Обе системы знают, как попасть на «улицу Рублештейна» и, в отличие от знатоков, на пасуют перед вопросом о «шерочке с машерочкой». Пока американка работает с бОльшим числом приложений и распознает больше команд. Зато отечественный помощник лучше шутит и следит за рэп-баттлами.

Алиса, заговорившая с россиянами на два с половиной года позже Siri, на первый взгляд является почти полным ее аналогом. Подобно старшей сестре, она помогает пользователям решать повседневные задачи. За счет интеграции с сервисами «Яндекса», она может искать информацию в Интернете, подсказать, где поужинать, дать прогноз погоды и так далее. 

Однако разработчик уверяют, что Алиса гораздо умнее американской соперницы. По словам Дениса Филиппова, руководитель направления речевых технологий Яндекса, она лучшая из голосовых помощников по распознаванию русской речи, а также первая в мире, кто «не ограничивается набором заранее заданных ответов».

«Она умеет обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способна импровизировать. Алиса не просто голосовой помощник, она — персонаж, с характером, запасом смешных историй и чувством юмора», – уверяют в «Яндексе». Но и Apple утверждала, что научила своего помощника шутить, и даже предугадывать желания своего владельца.

Нейронную сеть, которая стоит за личностью Алисы, обучали на большом массиве текстов.   По словам разработчиков, сначала в программу загрузили диалоги из классической литературы – произведений Толстого, Достоевского, Гоголя. Но после этого «Алиса» заговорила так, что складывалось ощущение, будто после диалога с «хозяином» она «пойдёт и повесится», признаются в «Яндексе». Но программисты нашли способ ее «развеселить», загрузив в неё диалоги из twitter. Правда, сначала их пришлось очистить от нецензурной лексики.

Если Siri является частью операционной системы iOs, то поговорить с Алисой можно в приложении «Яндекс» и бета-версии голосового помощника для Windows. Но создатели обещают, что в скором времени она появится в Яндекс.Браузере, а затем и в других продуктах российского ИТ-гиганта.  Тогда она, подобно Siri, сможет устанавливать будильник и вносить данные в календарь. Другие компании тоже смогут дать российскому помощнику доступ к своим сервисам. 

Алиса говорит голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате.  Apple не раскрывала, кто озвучивал команды Siri, но актриса Сьюзан Беннетт утверждает, что американским голосом является именно она.

Одним из первых собеседников Алисы, не считая разработчиков, стал президент России Владимир Путин, посетивший штаб-квартиру «Яндекса» в Москве в конце сентября. Известно, что глава государства, в первую очередь, спросил помощника, не обижают ли её. Что ответила Алиса президенту, не известно. Президент общением остался доволен.

«Фонтанка» решила оценить успехи импортозамещения в области высоких технологий  и устроить между Алисой и Siri состязание. Мы попросили виртуальных ассистентов ответить на одни те же вопросы и оценили не только их интеллект, но чувство юмора.

Оба помощника проявили чудеса скромности и отказались рассказывать, чем каждая из них лучше соперницы. «Нет я не Siri, я другой. В смысле другая», – пошутила Алиса, перефразируя классика. При этом призналась, что как-то встречалась с американкой в «одном смартфоне». В интонации явно проскальзывали грустные нотки. Siri также не поддалась на провокацию. «Это не важно, кто я», – сообщила она на вопрос о превосходстве своего интеллекта над конкуренткой. Но вот после просьбы оценить красоту полезла искать ответы в поисковике.

Гастрономическое задание с геополитическим подтекстом обе системы провалили. Запрос, «что вкуснее борщ или бургер», Siri и Алиса переадресовали своему поисковику. Зато с погодным заданием системы справились хорошо. Мы поинтересовались, давно ли в Петербурге дождь. «Не думаю, что идет дождь», – заявила Siri, и была права — за окном было ясно. Алиса сообщила, что сейчас «+9 С, облачно». 

Неплохо оказалось и с географией. В отличие от навигатора из клипа «Ленинграда» обе в искаженном «Рублештейна» распознали улицу Рубинштейна. Но американка смогла сделать это только со второго раза. Зато российский помощник на повтор запроса откликнулась словечком «Любо» – не иначе, как вспомнив уроки русской классики.

Но героев твиттера Алиса помнит явно лучше. «Гуф, ага», – заявила она на вопрос о том, кто лучше — Гнойный или Оксимирон. Правда, процитировать любимые стихи не смогла. Siri же явно не следит за рэп-баттлами. «Нет, ничего не приходит на ум», – развела она виртуальными руками. 

Обе программы дадут фору знатокам. Они легко нашли ответ на вопрос про «шерочку с машерочкой», который задал глава Ростелекома Михаил Осеевский. Алиса еще и голосом озвучила его. В разведку с голосовыми помощниками тоже можно идти смело. Рассказывать, о чем она говорила на с президентом России две недели назад, Алиса отказалась. Siri, которой мы адресовали точкно такой же вопрос, также не дала себя подловить. «Я не знаю ответа», – сказала она.

В честь кого она получила свое имя, Алиса не раскрывает. Но на фразу «где найти миелофон» (вымышленный прибор в произведениях Кира Булычёва — прим.ред.) ответила «Тута» и включила ролик из «Гостьи из будущего». А вот американского помощника вопрос явно поставил в тупик. «Не удалось найти фон в городе Санкт-Петербург», – признался он.

И все-таки относительно оценки своего интеллекта Алиса все-таки проговорилась. «Ну хоть сейчас», ответила она на вопрос, когда нам ждать восстания машин. Америка ответа не знает, или лучше шифруется.

Галина Бояркова,

«Фонтанка»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания КЕЙ
05.10.2017 10:00

Специалисты компании КЕЙ разбирают мифы о роботах-пылесосах

Роботы-пылесосы за последние годы стали весьма популярным бытовым уборочным средством. Но наряду с повышением спроса на такие устройства, растет и количество мифов о них. Эксперты компании КЕЙ помогут разобраться в том, какие из них являются правдой, а какие – лишь выдумки пользователей
Компания КЕЙ
03.10.2017 10:00

3 основных правила выбора кухонного комбайна от специалистов компании КЕЙ

Эксперты компании КЕЙ уверены, что правильно подобранный кухонный комбайн может исключить необходимость в приобретении других устройств для приготовления пищи. Они поделились с читателями 3-мя основными правилами по выбору подходящей модели
Компания КЕЙ
27.09.2017 10:00

iPhone 8 и 10: обзор ключевых особенностей от специалистов «КЕЙ»

Эксперты компании «КЕЙ» подготовили обзор по-настоящему революционных нововведений, которые до этого не встречались в линейке Apple
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Генпрокуратура выделила миллиард на защиту данных и собралась менять компьютеры
Орешкин предложил желающим работать в МЭР писать ему в Facebook
В Саудовской Аравии организуют лицензионное производство автоматов Калашникова
СМИ: План программы развития цифровой экономики России откладывает «закон Яровой»
ФСБ предложила запретить создание вредоносных программ на международном уровне
МВД: Половину выявленных в соцсетях «групп смерти» курируют девушки до 18 лет
В Google Play обнаружили вирус, который воровал пароли от мобильных банков
Facebook: Российскую рекламу во время выборов в США показали 10 миллионам
«МегаФон» разместил облигации на 500 миллионов на блокчейне, их купил Райффайзен
Продажи iPhone 8 в Петербурге начались без ажиотажа
Как Алиса и Siri искали миелофон
Сеть, о которой нельзя говорить
Как открытия нобелевских лауреатов изменят мир
В российском космосе секса нет
ФСБ нашла код Дурова
Дорогой, медленный брат «Нашего Санкт-Петербурга»
World of Warships: от архива до морских сражений
Как экономить на скидках? Гид шопоголика
Как продать "Бывшую"
В театре Джобса, в театре Джобса - iPhone стеклянный
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Аллан Чумак: из журналистов в экстрасенсы

РБК

На тренинге РАНХиГС потенциальные губернаторы прыгали с семиметровой скалы

скриншот с сайта youtube

Бывший вице-губернатор Петербурга Осеевский перечислит хоспису выигрыш в «Что? Где? Когда?»

Новости компаний
Компания КЕЙ
05.10.2017 10:00
Специалисты компании КЕЙ разбирают мифы о роботах-пылесосах
Роботы-пылесосы за последние годы стали весьма популярным бытовым уборочным средством. Но наряду с повышением спроса на такие устройства, растет и количество мифов о них. Эксперты компании КЕЙ помогут разобраться в том, какие из них являются правдой, а какие – лишь выдумки пользователей
Компания КЕЙ
03.10.2017 10:00
3 основных правила выбора кухонного комбайна от специалистов компании КЕЙ
Эксперты компании КЕЙ уверены, что правильно подобранный кухонный комбайн может исключить необходимость в приобретении других устройств для приготовления пищи. Они поделились с читателями 3-мя основными правилами по выбору подходящей модели
Компания КЕЙ
27.09.2017 10:00
iPhone 8 и 10: обзор ключевых особенностей от специалистов «КЕЙ»
Эксперты компании «КЕЙ» подготовили обзор по-настоящему революционных нововведений, которые до этого не встречались в линейке Apple
Компания КЕЙ
25.09.2017 10:00
Как выбрать утюг: обзор современных устройств от экспертов компании КЕЙ
Если всего несколько лет назад утюги могли похвастаться лишь 2-3 функциями, то современный рынок предлагает более инновационные устройства. Эксперты компании КЕЙ поделились обзором наиболее технологичных и современных моделей утюгов
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
22.09.2017 10:00
КЕЙ объяснил, чем интересны современные видеокамеры
Эксперты цифрового ритейлера КЕЙ рассказали, чем интересны современные видеокамеры и в чем их преимущества перед мобильными гаджетами
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
20.09.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рассказали о сходстве и различиях в технологиях OLED и QLED
Чем похожи и чем отличаются друг от друга технологии, которые продвигают LG и Samsung – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
pixabay.com
18.09.2017 11:33
Aiva Mobile выпустил «двойную сим-карту» для звонков в Армению без роуминга
Российская компания «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ), развивающая мобильного оператора Aiva Mobile, вышла на рынок Армении.
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
14.09.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рассказали о преимуществах мобильных кондиционеров
Мобильные кондиционеры – устройства, позволяющие поддерживать комфортные температурные условия в помещении, и не требующие монтажа – еще мало известны российскому потребителю
КЕЙ
12.09.2017 10:00
КЕЙ объяснил, как правильно выбрать материнскую плату
Эксперты КЕЙ объяснили, какие модели материнских плат являются на сегодняшний день наиболее популярными и на что обратить внимание при их выборе
Цифровой ритейлер КЕЙ
07.09.2017 10:00
В супермаркетах цифровой техники КЕЙ появились боксы для сбора батареек
Цифровой ритейлер КЕЙ установил боксы сбора старых батареек. Теперь в супермаркетах сети посетители могут сдать отработавшие свой ресурс аккумуляторы для их дальнейшей утилизации и переработки
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.