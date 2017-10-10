Как Алиса и Siri искали миелофон

«Яндекс» официально представил Алису, собственного виртуального помощника. «Фонтанка» позвала «гостью из будущего» померяться искусственным интеллектом с американской соперницей Siri.

Обе системы знают, как попасть на «улицу Рублештейна» и, в отличие от знатоков, на пасуют перед вопросом о «шерочке с машерочкой». Пока американка работает с бОльшим числом приложений и распознает больше команд. Зато отечественный помощник лучше шутит и следит за рэп-баттлами.

Алиса, заговорившая с россиянами на два с половиной года позже Siri, на первый взгляд является почти полным ее аналогом. Подобно старшей сестре, она помогает пользователям решать повседневные задачи. За счет интеграции с сервисами «Яндекса», она может искать информацию в Интернете, подсказать, где поужинать, дать прогноз погоды и так далее.

Однако разработчик уверяют, что Алиса гораздо умнее американской соперницы. По словам Дениса Филиппова, руководитель направления речевых технологий Яндекса, она лучшая из голосовых помощников по распознаванию русской речи, а также первая в мире, кто «не ограничивается набором заранее заданных ответов».

«Она умеет обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способна импровизировать. Алиса не просто голосовой помощник, она — персонаж, с характером, запасом смешных историй и чувством юмора», – уверяют в «Яндексе». Но и Apple утверждала, что научила своего помощника шутить, и даже предугадывать желания своего владельца.

Нейронную сеть, которая стоит за личностью Алисы, обучали на большом массиве текстов. По словам разработчиков, сначала в программу загрузили диалоги из классической литературы – произведений Толстого, Достоевского, Гоголя. Но после этого «Алиса» заговорила так, что складывалось ощущение, будто после диалога с «хозяином» она «пойдёт и повесится», признаются в «Яндексе». Но программисты нашли способ ее «развеселить», загрузив в неё диалоги из twitter. Правда, сначала их пришлось очистить от нецензурной лексики.

Если Siri является частью операционной системы iOs, то поговорить с Алисой можно в приложении «Яндекс» и бета-версии голосового помощника для Windows. Но создатели обещают, что в скором времени она появится в Яндекс.Браузере, а затем и в других продуктах российского ИТ-гиганта. Тогда она, подобно Siri, сможет устанавливать будильник и вносить данные в календарь. Другие компании тоже смогут дать российскому помощнику доступ к своим сервисам.

Алиса говорит голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате. Apple не раскрывала, кто озвучивал команды Siri, но актриса Сьюзан Беннетт утверждает, что американским голосом является именно она.

Одним из первых собеседников Алисы, не считая разработчиков, стал президент России Владимир Путин, посетивший штаб-квартиру «Яндекса» в Москве в конце сентября. Известно, что глава государства, в первую очередь, спросил помощника, не обижают ли её. Что ответила Алиса президенту, не известно. Президент общением остался доволен.

«Фонтанка» решила оценить успехи импортозамещения в области высоких технологий и устроить между Алисой и Siri состязание. Мы попросили виртуальных ассистентов ответить на одни те же вопросы и оценили не только их интеллект, но чувство юмора.

Оба помощника проявили чудеса скромности и отказались рассказывать, чем каждая из них лучше соперницы. «Нет я не Siri, я другой. В смысле другая», – пошутила Алиса, перефразируя классика. При этом призналась, что как-то встречалась с американкой в «одном смартфоне». В интонации явно проскальзывали грустные нотки. Siri также не поддалась на провокацию. «Это не важно, кто я», – сообщила она на вопрос о превосходстве своего интеллекта над конкуренткой. Но вот после просьбы оценить красоту полезла искать ответы в поисковике.

Гастрономическое задание с геополитическим подтекстом обе системы провалили. Запрос, «что вкуснее борщ или бургер», Siri и Алиса переадресовали своему поисковику. Зато с погодным заданием системы справились хорошо. Мы поинтересовались, давно ли в Петербурге дождь. «Не думаю, что идет дождь», – заявила Siri, и была права — за окном было ясно. Алиса сообщила, что сейчас «+9 С, облачно».

Неплохо оказалось и с географией. В отличие от навигатора из клипа «Ленинграда» обе в искаженном «Рублештейна» распознали улицу Рубинштейна. Но американка смогла сделать это только со второго раза. Зато российский помощник на повтор запроса откликнулась словечком «Любо» – не иначе, как вспомнив уроки русской классики.

Но героев твиттера Алиса помнит явно лучше. «Гуф, ага», – заявила она на вопрос о том, кто лучше — Гнойный или Оксимирон. Правда, процитировать любимые стихи не смогла. Siri же явно не следит за рэп-баттлами. «Нет, ничего не приходит на ум», – развела она виртуальными руками.

Обе программы дадут фору знатокам. Они легко нашли ответ на вопрос про «шерочку с машерочкой», который задал глава Ростелекома Михаил Осеевский. Алиса еще и голосом озвучила его. В разведку с голосовыми помощниками тоже можно идти смело. Рассказывать, о чем она говорила на с президентом России две недели назад, Алиса отказалась. Siri, которой мы адресовали точкно такой же вопрос, также не дала себя подловить. «Я не знаю ответа», – сказала она.

В честь кого она получила свое имя, Алиса не раскрывает. Но на фразу «где найти миелофон» (вымышленный прибор в произведениях Кира Булычёва — прим.ред.) ответила «Тута» и включила ролик из «Гостьи из будущего». А вот американского помощника вопрос явно поставил в тупик. «Не удалось найти фон в городе Санкт-Петербург», – признался он.

И все-таки относительно оценки своего интеллекта Алиса все-таки проговорилась. «Ну хоть сейчас», ответила она на вопрос, когда нам ждать восстания машин. Америка ответа не знает, или лучше шифруется.

Галина Бояркова,

«Фонтанка»