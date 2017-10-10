Петербург второй по популярности город у китайских туристов

В "золотую неделю" туризма граждане Китая совершили более 6 миллионов поездок за границу. Россия и Петербург в топе популярности.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма Петербурга 10 октября, "золотым" считается период с 1 по 9 октября, когда в КНР празднуют два важных для страны праздника – День образования республики и праздник Середины Осени. Все восемь дней считаются в Китае выходными.

На сайте государственного управления КНР по делам туризма во вторник была размещена статистика по путешествиям граждан в «золотую» неделю. За 8 дней китайцы совершили более 6 млн поездок за границу, из которых только более 10% – это групповые туры.

Всего поездки совершались более чем в 88 стран и 1155 городов.

Первое место среди стран, которые посещали граждане КНР, занимает Россия, опережая при этом соседние Таиланд и другие приграничные страны с КНР. А в рейтинге городов Санкт-Петербург занял второе место, уступая Москве, но опережая Бангкок и Сингапур.