Смольный разлучит магазин и рюмочную

Губернатор Полтавченко призвал прекратить безобразие в виде ночной торговли алкоголем. Магазины и бары, работающие под одной вывеской, разведут по разным помещениям.

Глава города в Смольном публично отчитал профильный комитет за то, что в Петербурге до сих пор процветают алкогольные магазины-оборотни, после 22.00 формально превращающиеся в общепит. Как бы ни гневался губернатор, именно региональные законы этого не запрещают, в отличие от федеральных. Депутаты намерены это исправить и заставить бизнес выбирать: либо бар, либо магазин.

Вопрос о магазинах-рюмочных губернатор поднял на исходе правительственного заседания по бюджету. Все цифры согласовали, шла обычная кода, во время которой корреспонденты уже собирались ловить чиновников на выходе из зала. В этот момент Георгий Полтавченко обратился к представителю комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка с вопросом о круглосуточной продаже алкоголя в рознице, которая маскируется под питейные заведения. Тот заметил, что чиновники ограничены действующим законодательством в методах воздействия на владельцев таких магазинов. Понимания не нашел. «В выдаче липовых лицензий вы не ограничены, а в их отзыве ограничены?» – выстрелил градоначальник. Ответ о возросших вдвое проверках ушел в молоко.

Сами по себе такие торговые точки давно не новость. После того, как алкоголь запретили продавать с 22 часов, их все больше. Принцип прост: достаточно поставить в магазине столик. Когда в 10 часов вечера обычная спиртная розница превращается в тыкву, продавец фактически становится барменом, а покупатели — гостями рюмочной. Ничего не меняется, просто бутылки приходится открывать на кассе, а в нагрузку дают пластиковые стаканчики. Все, что выносит с собой на улицу человек, он вроде как просто не допил в баре.

По информации «Фонтанки», высказывание губернатора – не просто эмоциональная реплика, и в Смольном действительно навели резкость на торговые точки-бары. Контрольные ведомства обратили внимание на стадию получения лицензий, при которой проверка помещений на соответствие нормам носит формальный характер. В итоге появляются магазины, где бар не отделен от торгового зала, а товар просто кочует из магазина за стойку безо всякого официального оформления.

Комитету на сегодня публичности хватило, повторять «Фонтанке» уже сказанное губернатору в ведомстве не настроены, да и глава ведомства Эльгиз Качаев оказался на больничном. Собеседник в Смольном подтверждает, что чиновники стреножены законодательством, причем федеральным. «В нем фактически не содержится четкого ГОСТа, по которому заведение относится или не относится к бару, – говорит источник. – Эти магазины получают сразу две лицензии — как розница и как общепит, благо по площадям они соответствуют требованиям. Оснований не выдавать документы нет, а ведь по большей части они расписаны на 5 лет».



Петербургские депутаты, по их словам, тоже споткнулись на полномочиях. Еще летом комитет по законодательству внес законопроект, по которому общепит бы не имел права торговать алкоголем на вынос. Механизм не был прописан, однако на словах парламентарии заявляли, что намерены запретить рюмочным и ресторанам продавать спиртное в тарах и бутылках. Элитные заведения, укомплектованные штатом сомелье и разработавшие церемониал подачи дорогого вина, успели насупиться, но ненадолго. По словам главы парламентского комитета Дениса Четырбока, летом же изменилось федеральное законодательство, которое фактически забрало у регионов полномочия регулировать вопросы общепита. Теперь депутаты намерены подойти к снаряду с другой стороны. Ко второму чтению они пропишут запрет выдавать на один адрес две лицензии – на оборот алкоголя в рознице и на продажу его в общепите.

«Контролирующие органы в любом случае видят правоустанавливающие документы на помещение. Скажем, приходит человек получать лицензию на розничный алкоголь по адресу: Исаакиевская площадь, дом 6, — приводит Четырбок близкий любому народному избраннику пример. – А потом по нему же пытается оформить и алкоголь в общепите. Комитет это видит и говорит: надо выбрать что-то одно».

Сказать по правде, это тоже не тянет на новинку. Те же июльские поправки в федеральный закон № 171, которые обезоружили ЗакС, обогатили 26-ю статью следующей цветистой формулировкой: запрещается «розничная продажа алкогольной продукции в случае осуществления розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания по одному месту осуществления лицензируемой деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом».

Петербургские депутаты, по их словам, намерены более детально прописать это разделение. По информации Четырбока, сейчас количество «алкогольных» лицензий в рознице и в общепите уравнялось, хотя раньше именно торговля шла с огромным опережением.

Главная мишень, по умолчанию, сеть "РосАл 24", по городу более 30 алкогольных магазинов под этой вывеской. Оперативно связаться с ООО «Росал» не удалось. Принадлежит оно Татьяне Чибиряевой, как и зарегистрированное летом ООО «Резерв», которое, согласно СПАРК, занимается ресторанной деятельностью. Выручка «РосАла» за 2016 год достигла почти 670 млн рублей, прибыль — 1,3 млн. Родоначальник формата магазинов-баров в Петербурге группа «Ладога» постепенно уходит от своей сети «Монополь», которую собиралась расширять еще полтора года назад; сейчас есть лишь одна совмещенная точка на Петроградской стороне.

В пресс-службе «Ладога Дистрибьюшен» уточняют, что лицензии на магазинную розницу и на алкоголь в общепите получены на разные помещения, и для этих двух видов деятельности заведены разные кассовые аппараты. Этого принципа компания придерживалась и раньше.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз настаивает, что сейчас эти магазины действуют в полном соответствии с региональными нормами. «Бизнес все равно выживет, его гоняют с 2007 года, когда ввели запрет на ночные продажи, хотя в это время реализовали только 10% алкоголя, – говорит эксперт. – В 2012 году регионам вообще дали огромные полномочия, вплоть до введения сухого закона, и они начали пиариться: еще больше ужимать время работы магазинов. Сократили число легальных точек за 5 лет на 30%, благодаря социальным радиусам. Когда магазины по ночам стали объявлять себя общепитом – начали вводить нормы по количеству столиков, по площадям. Так что все, кто после этого остался на рынке, работают абсолютно законно».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»