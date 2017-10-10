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10.10.2017 18:03

Верховный суд простил убийцам Немцова полмиллиона

 

Верховный суд РФ признал законным приговор пяти фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова, но избавил их от денежного наказания.

Об этом сообщает «Интерфакс» 10 октября. По данным агентства, судебная коллегия Верховного суда, которая рассматривала апелляционную жалобу осуждённых, с решением предыдущей инстанции разошлась в 500 тысяч рублей.

Из приговора Московского окружного военного суда исключили дополнительное наказание в виде 100-тысячного штрафа, который должен был заплатить каждый из пяти фигурантов уголовного дела.

Таким образом, апелляционная жалоба защиты и потерпевших осталась без удовлетворения, и приговор вступил в законную силу.

Приговор по делу об убийстве политика был вынесен 13 июля 2017 года. Московский окружной военный суд дал 20 лет колонии бывшему бойцу чеченского батальона внутренних войск «Север» Зауру Дадаеву, которого признали непосредственным исполнителем преступления. Его подельники получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года.


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