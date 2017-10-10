Экипировку «Ратник» оснастят часами, которые переживут ядерный взрыв

К экипировке, несколько лет назад принятой на вооружение российской армией, добавят часы, которые смогут бесперебойно работать даже после ядерного воздействия.

Как сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех» 10 октября, устройство сохраняет свои характеристики при воздействии солнечной радиации и электромагнитных импульсов, в том числе и при ядерном взрыве.

«Если военнослужащий окажется под воздействием электромагнитного удара атомной бомбы, часы продолжат работать без сбоев», — заявил главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Олег Фаустов.

Часы оснащены механизмом с автоподзаводом. Они будут работать и при минус 40 градусах, и при плюс 50, и под водой. Общий вес часов с браслетом не превышает 100 граммов, срок их службы — не менее десяти лет.

Отметим, что серийные поставки экипировки «Ратник» второго поколения начались в российскую армию в этом году. В комплект входят современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи, всего порядка 10 различных подсистем.