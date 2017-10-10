Арктический щит России пошел в баню

Следы миллиардов со строительства объектов Минобороны в Арктике отыскались в бане и особняке Лисьего Носа. Петербургский бизнесмен вспомнил, как бытовое предпочиталось государственно важному.

Смольнинский суд Петербурга вынес первый приговор по делу об освоении 6 млрд рублей компанией «АС-Инжениринг». Ей было поручено настроить в Арктике радиолокацию и поставить пункты наведения авиации, но обустройство щита России споткнулось о личные нужды. Предприниматель Александр Кузнецов ввиду добровольной выдачи 80 млн, инвалидности и показаний на подельников получил два года условно. Дело владельца «АС-Инжениринг» Андрея Пантелеева еще рассматривается.

Проблемы инициированного Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу строительства Арктического щита России наружу выплеснули голодающие работяги в статье «Фонтанки». Сидя на архипелагах Северная и Новая Земля без зарплат, они пожаловались на компанию «АС-Инжениринг». В сентябре 2016 года был задержан ее гендиректор Андрей Пантелеев. Вынуть предпринимателя из цепких чекистских объятий пыталась высокопоставленный следователь ГСУ ГУ МВД Наталья Морозова. Она, по версии ФСБ, оперативно снабжала бизнесмена планами ФСБ, и Пантелеева смогли остановить перед посадкой в «Аллегро» с билетом до Тиккурилы. Красок в мире коммерсанта и следователя поубавилось. Его арестовали, ее фактически попросили с работы. В уголовном деле о мошенничестве Морозова не участвует.

Портфель контрактов «АС-Инжениринг» в 2015-2016 годах прирос на 6 млрд рублей, почти все они были заключены с Главным управлением инженерных работ № 2 при Спецстрое (ГУИР) и касались возведения Арктического щита. Компания не значилась в списке гигантов стройки и не обладала должным опытом, но видимость была создана. По версии обвинения, за формирование имиджа «АС-Инжениринг» и правильное составление конкурсной документации отвечали Александр Кузнецов и подкупленный сотрудник ГУИР, занимавший должность начальника одного из отделов. За ежемесячное вознаграждение он обещал компании не только победу, но и грамотное оформление отчетов. Нужно это было для дополнительного авансирования. Схема оказалась действенной. Например, в августе 2016-го, когда рабочие с Северной Земли посылали SOS и саботировали возведение Арктического щита, Спецстрой перечислил еще 870 млн рублей. Итоговая сумма выплат в виде авансов составила 2,2 млрд рублей.

Александр Кузнецов сознался в относительно небольшом эпизоде мошенничества. Как установил Смольнинский суд, «АС-Инжениринг» заключил с фирмой-пустышкой «Демстрой» (она была создана за несколько месяцев до этого) договор на поставку бытовок на архипелаги (для размещения в них общежитий) и перечислил ей 223 млн рублей из суммы, выплаченной ГУИРом в виде аванса. Все средства подчистую, как следует из приговора Кузнецову, были обналичены.

Следы арктических денег чекисты находили в разных местах. Например, почти 20 млн рублей были якобы потрачены Андреем Пантелеевым «на эксплуатацию и ремонт имущественного комплекса – жилого дома и бани» в Лисьем Носу.

Фото: скриншот страницы сервиса Google.Maps

Его полная доля в обналиченном авансе неизвестна, но вряд ли она составила бы меньше, чем 80 млн рублей. В получении этой суммы признался Кузнецов. Авансовые деньги Спецстроя также тратились на вознаграждение сотруднику ГУИР и дорогостоящие автомобили.

После задержания Александр Кузнецов попросил следствие о сделке, в рамках которой, судя по приговору Смольнинского суда, признал вину и дал просторные показания. 80 млн рублей он вернул. Учитывая сотрудничество, раскаяние и инвалидность, суд счел возможным ограничиться условными двумя годами с трехлетним испытательным сроком.

Процесс над Андреем Пантелеевым продолжается fontanka.ru/2017/09/05/132/, следующее заседание назначено на 12 октября. По мнению ФСБ, в период активного руководства «АС-Инжениринг» предприниматель пользовался обширными связями с сотрудниками правоохранительных органов и вроде бы узнавал через них не только о деталях расследования дела против себя, но и данными свидетелей. Если принять на веру, что нет ничего в этом циничном мире дороже информации, траты на особняк и баню могут показаться копеечными.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»