Петербург возглавил ТОП культурных городов России

Петербург подтвердил свое звание культурной столицы России. Большинству горожан вполне хватает духовной пищи, следует из опубликованного 10 октября исследования Финансового университета при правительстве России.

В Северной столице 94 процента жителей оказались довольны количеством театров, кинотеатров, галерей и библиотек. В Москве таких набралось 89 процентов. В лидерах также Казань, Грозный и Новосибирск, где большинство горожан удовлетворены состоянием культурной среды.

Также исследователи выяснили, что в Томске, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске и Воронеже лучше всего работает система образования. Причем в Томске 95 процентов респондентов высказались в пользу того, что в городе возможно получить качественное современное образование.