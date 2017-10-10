Расхититель Арктического щита России приговорен в Петербурге условно

Смольнинский суд Петербурга вынес первый приговор по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на строительство Арктического щита России. Бизнесмен Александр Кузнецов, придумавших схему хищения 223 млн рублей на бытовках, отделался условным сроком.

Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского горсуда 10 октября, Кузнецов сыграл немаловажную роль в победе компании «АС-Инжениринг» на конкурсе по строительству объектов в Арктической зоне в интересах Минобороны.

Фирма, которую, как писала «Фонтанка», возглавлял предприниматель Андрей Пантелеев, получила от Спецстроя России более 2 млрд рублей в рамках контракта на возведение стационарных объектов радиолокационного отделения и пункта наведения авиации на архипелаге Северная Земля.

Вмененный Кузнецову эпизод связан с мнимой закупкой бытовок для рабочих «АС-Инжениринг» на сумму 223 млн рублей. Как установило следствие, все деньги были похищены, а в Спецстрой предоставлены документы о якобы совершенной сделке по поставке бытовок.

Из похищенных средств Кузнецову достались 80 млн рублей. Эти деньги он вернул, вину признал, попросил рассмотреть дело в особом порядке, без исследования доказательств.

Смольнинский суд приговорил бизнесмена к двум годам условно с трехлетним испытательным сроком.

Одновременно продолжается процесс над Андреем Пантелеевым. Как писала «Фонтанка», его связывали тесные отношения с бывшим начальником 4-го отдела ГСУ ГУ МВД Натальей Морозовой. Она, по версии ФСБ, снабжала Пантелеева информацией о возбуждении дела и оперативно-разыскных мероприятиях.