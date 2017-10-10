ЦБ РФ: отток капитала из России вырос вдвое

Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором, по предварительной оценке Банка России, с начала года и до 1 октября составил 21 млрд долларов США (10 млрд долларов США в январе – сентябре 2016 года). Об этом 10 октября сообщает регулятор финансового рынка страны.

"В отличие от ситуации соответствующего периода прошлого года чистый вывоз капитала был сформирован за счет операций банковского сектора, значительно сократившего внешние обязательства. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом сбалансированный характер", – говорится в материалах ЦБ РФ.

Тем не менее, по предварительной оценке Банка России, в январе – сентябре 2017 года профицит счета текущих операций платежного баланса вырос до 26,6 млрд долларов США с 15,3 млрд долларов США годом ранее.

"Ключевую роль сыграло укрепление торгового баланса под влиянием опережающего увеличения стоимостных объемов экспорта по сравнению с импортом. Увеличение отрицательного вклада других компонентов текущего счета стало результатом главным образом роста импорта услуг", – заключают финансисты.