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10.10.2017 17:03

Гражданам ЕАЭС хотят разрешить водить в России с национальными правами

 

МВД РФ разрабатывает законопроект о водительских правах, вносящий изменения в статью 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Об этом ведомство сообщает 10 октября.

В случае вступления его в силу граждане государств – членов Евразийского экономического союза, занимаясь в нашей стране предпринимательской или трудовой деятельностью, связанной с вождением, смогут управлять транспортными средствами, имея иностранные национальные водительские права.

При этом срок действия иностранных прав для тех, кто живет в России постоянно, ограничат.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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