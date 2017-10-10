Гражданам ЕАЭС хотят разрешить водить в России с национальными правами

МВД РФ разрабатывает законопроект о водительских правах, вносящий изменения в статью 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Об этом ведомство сообщает 10 октября.

В случае вступления его в силу граждане государств – членов Евразийского экономического союза, занимаясь в нашей стране предпринимательской или трудовой деятельностью, связанной с вождением, смогут управлять транспортными средствами, имея иностранные национальные водительские права.

При этом срок действия иностранных прав для тех, кто живет в России постоянно, ограничат.

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