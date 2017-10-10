Компания «КВС» приняла участие в выставке «Жилищный проект»

Специалисты Группы компаний «КВС» познакомили гостей выставки «Жилищный проект» с жилыми проектами, реализуемыми застройщиком в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В рамках деловой программы мероприятия наши сотрудники выступили с рядом содержательных презентаций:

«Новостройки от компании «КВС» – заезжай и живи!»

«Парнас и Сертолово: обзор новостроек, инфраструктура»

«Кудрово и Янино: обзор новостроек, инфраструктура»

А посетителей стенда «КВС» ждали призы, подарки и специальные предложения от застройщика! Также на месте можно было познакомиться с проектами комплексного развития территории «Новое Сертолово» и «Ясно.Янино», реализуемыми во Всеволожском районе Ленинградской области.

Это уютные малоэтажные мини-города на границе с Санкт-Петербургом, где кроме жилья возводятся все необходимые объекты социальной и коммерческой инфраструктуры: детские сады, школы, спортивные центры и магазины.

Был представлен жилой комплекс комфорт – класса «Кирилл и Дарья», который строится в обжитом Калининском районе Санкт-Петербурга. Также специалисты «КВС» рассказали о перспективных проектах компании, в том числе, клубном доме «G9» с редкими форматами квартир: квартиры с окном в ванной, с собственными видовыми террасами, квартиры с возможностью установки камина.

Важно, что все квартиры в жилых комплексах Группы компаний «КВС» полностью готовы для проживания с момента получения ключей: хорошая добротная отделка, весь комплект сантехники. А часть квартир в «Новом Сертолово» и «Ясно.Янино» еще и с оборудованными кухнями.

На стенде можно было получить исчерпывающие консультации о вариантах покупки квартир, в том числе, беспроцентных рассрочках, ипотечных программах и специальных акциях.

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